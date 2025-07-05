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U KAKNJU

Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, predstavljena izložba fotografija Dade Ruvića

Izložba će biti otvorena 10 dana

Posjetitelji mogu doći i vidjeti snažne slike - Avaz
Izložba će biti otvorena narednih 10 dana - Avaz
Izložba će biti otvorena narednih 10 dana - Avaz
Izložba će biti otvorena narednih 10 dana - Avaz
Izložba će biti otvorena narednih 10 dana - Avaz
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S. B.

5.7.2025

Izložba fotografija Dade Ruvića, poznatog Reutersovog fotografa, otvorena je sinoć u centru Kaknja povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. 

- Na ovaj način omogućeno je svim građanima Kaknja, ali i šire, da svakodnevno zastanu i pogledaju fotografije koje zaustavljaju vrijeme i prikazuju najdublju bol i patnju - poručio je direktor JU KSC Kakanj Dženan Ajdinović.

Tragični događaji

Fotografije, koje su obišle svijet i ispričale istinu o tragičnim događajima, sada su postavljene u javni prostor kako bi podsjetile na strahote genocida i sudbine žrtava. 

Ruvić je istakao da je bilo teško izabrati fotografije, jer svaka nosi težu emociju i priču, a posebno je naglasio da su odabrane slike prilagođene i najmlađoj publici.

- Birao sam one fotografije koje će dirnuti svakoga, koje imaju dubinu, ali su u isto vrijeme prikladne i za oči najmlađe publike -kazao je Ruvić.

Oštećenje izložbe

Međutim, jutros je iz JU KSC Kakanj stigla informacija da su nesavjesni pojedinci oštetili postavku izložbe, što je izazvalo razočaranje među organizatorima. 

- Nažalost, uprkos vjeri u kolektivnu svijest i poštovanje prema ovoj važnoj temi, suočeni smo s činom vandalizma. Nekoliko fotografija sinoć je oštećeno i oboreno od strane neodgovornih pojedinaca. U saradnji s Policijskom stanicom Kakanj i uz podršku Općine Kakanj, odmah smo poduzeli sve potrebne korake kako bismo zaštitili izložbu. Bit ćemo prinuđeni instalirati i dodatni video nadzor kako bi naša misija, dostojanstveno obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici, mogla biti nastavljena bez ometanja - poručili su iz JU KSC Kakanj.

Izložba će biti otvorena još 10 dana, a posjetitelji mogu doći i vidjeti snažne slike koje pričaju istinu o genocidu u Srebrenici.

# IZLOŽBA
# KAKANJ
# DADO RUVIĆ
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