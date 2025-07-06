Pecka Outdoor Festivalom otvorila vrata prirodi, umjetnosti i zajedništvu

Pod planinama i zvjezdanim nebom, selo Pecka je juče ponovo postalo epicentar pozitivne energije, stvaralaštva i prirodne harmonije. Otvoren je šesti Pecka Outdoor Festival, koji ove godine traje čak tri dana – od 4. do 6. jula – i pod sloganom “Zajedno do zvijezda” nudi bogat sadržaj za sve generacije.
Festival je i ove godine okupio porodice, sportiste, umjetnike i putnike iz zemlje i inostranstva, koji su već na ulazu u ovo malo selo kod Mrkonjić Grada mogli da osjete zašto Pecka važi za jedno od najinspirativnijih mjesta u BiH.
Organizatori iz udruženja Grinvejs (Greenways), uz podršku brojnih partnera, pripremili su niz sadržaja koji uključuju planinarenje, biciklizam, penjanje, radionice za djecu i odrasle, muzički program i prvu međunarodnu izložbu bio-umjetnosti u BiH, realizovanu u okviru projekta BioAvaking (BioAwaking). Kako kaže direktor festivala Boro Marić, ovo izdanje festivala nadilazi prvobitnu viziju – postalo je platforma za povezivanje ljudi, ideja i vrijednosti.
– Nismo tu samo da promovišemo turizam. Naš cilj je dublji – da razvijamo kraj, oživimo selo i ponudimo prostor u kojem priroda i kreativnost mogu zajedno da rastu – istakao je Marić.
Poseban ugođaj priredile su i kreativne radionice koje organizuje kulturno udruženje „Svjetila“, a najmlađi su uživali u izradi tapiserija od čiste vune i slikanju prirodnim pigmentima poput kurkume, kafe i borovnice.
Ipak, pažnju gotovo svih posjetilaca najviše privlači izvor rijeke Sane – mjesto koje mnogi opisuju kao energetski snažno, mirno i ljekovito. Do izvora se dolazi laganom šetnjom, a kada stignete, dočeka vas prizor koji djeluje gotovo nestvarno: čista voda, bujna vegetacija, drvene klupe i platforme za odmor i tišinu. Posjetioci nerijetko kažu da su ovdje “zastali vrijeme i misli”, i rado se vraćaju upravo zbog tog osjećaja.
Iza festivala stoji višegodišnji trud aktivista koji su selo Pecka, s manje od 80 stanovnika, pretvorili u primjer održivog razvoja, poštovanja prirode i lokalne zajednice. Zahvaljujući njihovom radu, ovo selo danas ima penjalište koje se poredi sa svjetskim lokacijama, obnovljene kuće, smještajne kapacitete, pa čak i meditativne platforme uz izvor rijeke Sane.
Festival traje do večeras, a svi koji tragaju za mirom, inspiracijom i istinskim kontaktom s prirodom – znaju gdje da ga pronađu.