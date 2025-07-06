Pecka Outdoor Festivalom otvorila vrata prirodi, umjetnosti i zajedništvu

Pod planinama i zvjezdanim nebom, selo Pecka je juče ponovo postalo epicentar pozitivne energije, stvaralaštva i prirodne harmonije. Otvoren je šesti Pecka Outdoor Festival, koji ove godine traje čak tri dana – od 4. do 6. jula – i pod sloganom “Zajedno do zvijezda” nudi bogat sadržaj za sve generacije. Festival je i ove godine okupio porodice, sportiste, umjetnike i putnike iz zemlje i inostranstva, koji su već na ulazu u ovo malo selo kod Mrkonjić Grada mogli da osjete zašto Pecka važi za jedno od najinspirativnijih mjesta u BiH.

Boro Marić . Fena Boro Marić . Fena

Organizatori iz udruženja Grinvejs (Greenways), uz podršku brojnih partnera, pripremili su niz sadržaja koji uključuju planinarenje, biciklizam, penjanje, radionice za djecu i odrasle, muzički program i prvu međunarodnu izložbu bio-umjetnosti u BiH, realizovanu u okviru projekta BioAvaking (BioAwaking). Kako kaže direktor festivala Boro Marić, ovo izdanje festivala nadilazi prvobitnu viziju – postalo je platforma za povezivanje ljudi, ideja i vrijednosti. – Nismo tu samo da promovišemo turizam. Naš cilj je dublji – da razvijamo kraj, oživimo selo i ponudimo prostor u kojem priroda i kreativnost mogu zajedno da rastu – istakao je Marić.

Pecka Outdoor Festival . Fena