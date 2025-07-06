Sandra Lončarić za "Dnevni avaz" o karijeri: U kazalištu dišem s publikom, dok pred kamerom dišem za lik

Sandra Lončarić, renomirana hrvatska glumica, kroz godine je izgradila respektabilnu karijeru u teatru, na filmu i televiziji. U razgovoru za „Dnevni avaz“ osvrnula se na važne tačke svog umjetničkog puta, ali i otkrila kakve uloge danas bira, šta je motivira i kako vidi položaj žene u domaćoj drami.

Vaša karijera obuhvata i kazališne daske i televizijske kamere – koja Vam forma glume pruža veći izazov, a koja više zadovoljstva?

- Zapravo, obje forme imaju svoju posebnu dinamiku i zahtjeve. Kazalište traži potpunu prisutnost i izdržljivost – to je živi susret s publikom koji se događa ovdje i sada, bez ponavljanja. U njemu osjećam ritual, gotovo svetost, i često mi pruža najdublje umjetničko ispunjenje. S druge strane, kamera traži suptilnost, istinu izrečenu gotovo šapatom. To mi predstavlja poseban izazov – kako biti potpuno ogoljena, a ostati mirna. Ponekad i jedan pomak obrve može reći više od riječi. U kazalištu imam osjećaj da dišem zajedno s publikom, dok pred kamerom dišem iznutra – za lik. Zadovoljstvo pronalazim u obje forme, ali ono kazališno je možda potpunije jer se događa bez filtera i nikad nije isto.

Bolne teme

U seriji „Šutnja“ igrali ste inspektoricu Vesnu Horak, lik koji je duboko emocionalno angažiran. Kako ste se pripremali za tu ulogu i koliko je ostavila traga na Vas privatno?

- Vesna Horak nije bila samo policajka – ona je žena koja nosi odgovornost u društvu u kojem istina često ostaje zakopana. Pripremajući se za tu ulogu, morala sam se suočiti s temama koje su iznimno bolne – osobito kao žena i majka. Čitala sam o stvarnim slučajevima trgovine ljudima, maloljetničke prostitucije, razgovarala s ljudima iz sistema. Ali najvažnije je bilo pronaći njezinu unutarnju tačku pucanja – ono mjesto gdje tišina više nije opcija. Privatno me Vesna duboko dotaknula jer me podsjetila da istina nije uvijek laka, ali je nužna. Nakon nje ostala je u meni neka tiha snaga i osjećaj da svojim radom mogu reći nešto što nadilazi samu glumu.

Mnogi Vas pamte po ulozi u seriji „Novine“. Koliko je ta serija, ali i rad s tim autorskim timom, utjecao na Vaš pristup glumi?

- Redatelj Dalibor Matanić i scenarist Ivica Đikić stvorili su u „Novinama“ prostor u kojem glumac nije samo interpretator, već suautor atmosfere i tona. U toj seriji se jasno osjetilo da televizijska gluma može imati i filmsku dubinu i kazališnu preciznost.

Tamo su tišina, pogled i pauza često bili jednako glasni kao i replika. Bilo je to izuzetno iskustvo koje mi je proširilo glumački horizont.

Brojne uloge

Kako birate projekte danas – jeste li skloniji izazovima koji Vas vode izvan zone komfora ili Vam je važnija životna poruka koju projekt nosi?

- Za mene su izazov i poruka danas nerazdvojivi. Ako nešto nema unutarnji rezon, dubinu ili barem potencijal da dotakne – jednostavno me ne zanima, ma koliko bilo profesionalno „sigurno“. Volim projekte koji me vode izvan poznatog, koji mi postave pitanje na koje ni sama nemam gotov odgovor. Najvažnije mi je da osjetim istinu i emociju – u tekstu, ljudima, temi. Danas biram ono što me iznutra pomakne, jer znam da će tada pomaknuti i publiku.

Glumili ste brojne jake i kompleksne žene. Je li Vam važna reprezentacija ženskih likova u hrvatskoj drami i kako ocjenjujete njen napredak?

- Jako mi je važna. Predugo su ženski likovi bili svedeni na funkciju: majke, supruge, ljubavnice – a rijetko cijele osobe. Danas se to polako mijenja. Ima više autorica, više ženskih sudbina ispisanih iznutra, ne kao dekor nego kao središte drame. Ali još ima prostora za napredak – osobito kad govorimo o ženama srednjih godina, ili onima koje nisu u okvirima društvenih stereotipa. Ženskim likom se ne bi trebalo upravljati izvana – on mora dolaziti iz autentičnog tijela, iskustva i glasa. I za to se vrijedi boriti.

Motivacija u poslu

Što Vas danas najviše motivira u glumačkom pozivu – publika, tekst, proces stvaranja ili nešto četvrto?

- Pomalo od svega. Motivira me onaj nevidljivi trenutak prepoznavanja između glumca i publike, kad se dogodi povjerenje. Volim tekst, volim proces, ali ono što me drži u glumi svih ovih godina je potraga za istinom, igrom i emocijom. To dijeljenje emocije – to je srž. Nekad je to pogled kolege na sceni, nekad tišina publike koja sluša bez daha. To su trenuci kad znaš da umjetnost još može promijeniti nešto – i u tebi i u onome tko te gleda.