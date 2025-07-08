U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Na slovo F”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena praizvedba drame “Na slovo F” autorice Lejle Kalamujić.

Rediteljica je Iva Milošević, dramaturginja Vedrana Božinović, a uloge tumače: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić-Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Elma Fetić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić i Alisa Čajić.

- Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vjera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspjeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti - kazala je rediteljica Iva Milošević.