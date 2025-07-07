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Na Pozorišnom Trgu Susan Sontag publika uživala u spektakularnom jazz koncertu banda „The Groove Society“, Helem Nejse i Zhivu

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. A.

7.7.2025

Na Pozorišnom Trgu Susan Sontag publika uživala u spektakularnom jazz koncertu banda „The Groove Society“, Helem Nejse i Zhivu

Veliki koncert jazz banda „The Groove Society“ izveden je večeras na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo „Kultura na ulice 2025!“.

Specijalni gosti bili su Helem Nejse i Zhiva.

Dino Mangafić (lead guitar), Ammar Hadžimujić (Keys) i Mirza Sijerčić (Saxophone), uz ostatak postave koji čine mladi talentirani muzičari Benjamin Drijenčić (trumpet), Jasmin Avdagić (percussion), Almir Nezić (Bass Guitar), Boris Sikuljak (Drums), Nenad Tešić (Keys, Piano/Rhodes), Benin Mujkić (Trumpet) i Narcis Zečić (Flute) ljubiteljima jazz muzike predstavili su autorske pjesme te obrade poznatih pop/funk numera u autentičnim aranžmanima.

„The Groove Society“ je veliki jazz fusion sastav iz Sarajeva, koji je zvukom snažno inspirisan svjetski poznatim sastavima poput Snarky Puppy, Dirty Loops, Cory Wong i mnogim drugim.

O specijalnom programu Kultura na ulice!

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.

# HELEM NEJSE
# KULUTRA NA ULICE
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