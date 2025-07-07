Na Pozorišnom Trgu Susan Sontag publika uživala u spektakularnom jazz koncertu banda „The Groove Society“, Helem Nejse i Zhivu

Veliki koncert jazz banda „The Groove Society“ izveden je večeras na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo „Kultura na ulice 2025!“.

Specijalni gosti bili su Helem Nejse i Zhiva.

Dino Mangafić (lead guitar), Ammar Hadžimujić (Keys) i Mirza Sijerčić (Saxophone), uz ostatak postave koji čine mladi talentirani muzičari Benjamin Drijenčić (trumpet), Jasmin Avdagić (percussion), Almir Nezić (Bass Guitar), Boris Sikuljak (Drums), Nenad Tešić (Keys, Piano/Rhodes), Benin Mujkić (Trumpet) i Narcis Zečić (Flute) ljubiteljima jazz muzike predstavili su autorske pjesme te obrade poznatih pop/funk numera u autentičnim aranžmanima.

„The Groove Society“ je veliki jazz fusion sastav iz Sarajeva, koji je zvukom snažno inspirisan svjetski poznatim sastavima poput Snarky Puppy, Dirty Loops, Cory Wong i mnogim drugim.

O specijalnom programu Kultura na ulice!

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.