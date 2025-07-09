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U SARTR-u večeras drama “Cvjetovi Srebrenice”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje predstavu “Na slovo F”

Scena iz drame. Sartr.ba

I. P.

9.7.2025

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Cvjetovi Srebrenice” inspirirana ilustrovanim romanom Aidana Hehira.

Drama “Cvjetovi Srebrenice” postavlja pitanja: kako se sjećanje čuva, kako se dijeli i zašto nikada ne smije izblijedjeti.

U drami igraju: Selma Alispahić (SARTR), Taz Munyaneza, Valeria Pogolsha, Edin Suljić i Cillian O'Donnchadha.

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje predstavu “Na slovo F” autorice Lejle Kalamujić.

Rediteljica je Iva Milošević, dramaturginja Vedrana Božinović, a uloge tumače: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić-Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Elma Fetić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić i Alisa Čajić.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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