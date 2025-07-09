Damjanović najavio crnogorsko kulturno veče u Sarajevu: Jedino neriješeno pitanje je da li je burek samo s mesom ili i sa sirom

- Osnovna misija nam je promocija i obilježavanje značajnih datuma, državnih praznika, a prioritet nam je obilježavanje 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Prvi smo počeli s obilježavanjem ovog važnog datuma, jer dok mi nismo osnovali udruženje, 21. maj se slavio u uskim krugovima političara, ispijanja skupocjenih šampanjaca o trošku građana. Građanima tu nije bilo dozvoljeno prisustvo. Mi smo u maju 2010. godine počeli sa tim obilježavanjem za široke narodne mase - kaže Damjanović za "Avaz".

Sve ovo organizira "Crnogorska kulturna mreža", a tim povodom smo razgovarali s predsjednikom tog udruženja Aleksandrom Damjanovićem. On navodi da se njihovo udruženje bavi promocijom crnogorskog kulturnog naslijeđa i edukacijom građana o poštivanju države i državnih simbola.

- Nažalost, u Crnoj Gori vlast i kulturne institucije zaposjeli su oni ljudi koji veličaju velikosrpski nacionalizam i oni koji nipodaštavaju tekovine 21. maja, crnogorski identitet, naslijeđe i oni ljudi koji ne žele da nazovu pravim imenom ono što se desilo prije tri decenije u Srebrenici. Ta politika je nažalost kod nas povampirila i mi smo odlučili upriličiti kulturno veče, mi smo i ranije kucali na vrata Sarajeva, ali nam se nisu otvorila. Ove godine smo imali komunikaciju s Irfanom Čengićem, načelnikom Starog Grada i on je objeručke i na veoma ljudski način pristupio tome i ponudio da oni budu domaćin ovog događaja i dobili smo plato preko puta Vijećnice za organizaciju ovog događaja. Potrudili smo se da na produkcijski kvalitetan način upriličimo to. Doveli smo tu eminentne umjetnike iz Crne Gore, a tu je i Alen Islamović. Moram sa žaljenjem reći da ovu organizaciju nije podržala Vlada Crne Gore - dodaje Damjanović.

Govori da su imali korektnu saradnju s ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem, koji je bio podrška u komunikaciji s institucijama BiH, te mu su zahvalio.

- Mi ćemo raditi sve da organizujemo ovaj događaj na visokom nivou. Što je u fudbalu Vembli, to je Sarajevo u kulturi. Kao što fudbaler želi zaigrati na Vembliju, tako i svaki kulturni radnik želi producirati neki događaj u Sarajevu, a tako i ja, a evo ukazala mi se prilika. Vjerujem da ćemo tu uraditi na kvalitetan način, predstavili smo ga i medijski na najbolji način, vjerujem da će svi čuti za ovaj događaj - naglasio je Damjanović za "Avaz".

Na pitanje da li se možda, s obzirom na veliki broj osoba iz Crne Gore u Sarajevu, možda više baštini značaj Dana državnosti u Sarajevu, nego u samoj Crnoj Gori, Damjanović odgovara:

- Građanska Crna Gora živi u Crnoj Gori. Nakon odlaska DPS-a s vlasti građanska Crna Gora jeste bačena na koljena, vidi se to i kroz koketiranja Mandića i Kneževića s Dodikom, ali tačno je da oni koji žive van granica Crne Gore imaju veću nostalgiju prema Crnoj Gori, nego pojedinci koji žive tamo. Sarajevo je uvijek bilo prijateljski grad, Bar, Budva i Ulcinj su bratimski gradovi Starog Grada, a oni su nam i partneri na organizaciji ovog događaja. Vjerujem da odnosi mogu biti još bolji, a vjerujem da će mlade generacije političara predvođene Danijelom Živkovićem vratiti Crnu Goru na put kada je konce držao Milo Đukanović. Ovo danas nije ona Crna Gora za koju smo se borili, iako će zahvaljujući Ervinu Ibrahimoviću delegacija iz Crne Gore biti brojna u Potočarima, ali svi znate šta mnogi od onih na vlasti misle o genocidu, iako ga javno tako nazivaju - kazao je Damjanović za "Avaz".

Poručio je da ne podržava Mandića i Kneževića u folkloru s Dodikom, smatra da BiH i Crne Gore moraju biti na nivou kakvi su bili za vrijeme DPS-a na vlasti.

- Odnosi su uvijek bili isti, iako su mijenjale vlasti u BiH. Mi nemamo neriješenih pitanja, jedino neriješeno pitanje je da li je burek samo s mesom ili i sa sirom - kazao je Damjanović za "Avaz".