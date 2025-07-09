Promovirana knjiga Alena Muhića "Ja sam Alen": Priča o životu djeteta rođenog zbog rata, koje je odlučilo da progovori

U Goraždu je večeras promovirana knjiga “Ja sam Alen”, autobiografsko djelo Goraždanina Alena Muhića, dočekano s emocijama i divljenjem u gradu u kojem je autor rođen i odrastao. Radi se o jednoj od najpotresnijih i najfascinantnijih životnih sudbina u BiH, jer Alen je dijete rođeno nakon ratnog zločina silovanja u Foči, ostavljeno od majke 1993. godine u goraždanskoj Ratnoj bolnici, te uvojeno od strane dobrih ljudi Muharema i Advije Muhić, koje smatra istinskim roditeljima i danas, kao odrastao čovjek, nastoji im uzvratiti svu ljubav koju su mu poklonili.

- Osjećam se uzbuđeno, nestvarno, kao da se sve ovo ne dešava. Trebalo mi je puno godina da prikupim hrabrosti i izustim ono što nikad nikome nisam rekao. Pogotovo Muharemu i Adviji, koji po prvi put sada čitaju kako sam se ja osjećao za vrijeme mog odrastanja, pogotovo kasnije kada su me zanimale te stvari oko mojih bioloških roditelja. Uzbuđen sam pogotovo za to što je ovo moj grad, u kojem sam odrastao, gdje sam imao podršku prijatelja, zajednice i komšiluka – kazao je Muhić.

Potraga za istinom

Alen je danas suprug, otac, aktivista, borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Njegov život obilježila je potraga za istinom, o kojoj su snimljena dva filma, a njegova knjiga “Ja sam Alen” već je izazvala ogromnu pažnju i izvan granica BiH.

- Ovu knjigu sam pisao za svoju kućnu arhivu, da nekada svojoj djeci pokažem kroz šta sam prolazio i čega oni treba da se paze u svom odrastanju. Međutim, kada sam već ušao u taj svijet, kada smo snimali jedan dio filma, tako je to u stvari i počelo. Ovo je jaka knjiga i kako su mediji počeli da pišu o njoj ova priča je od Goražda došla do Sarajeva i drugih gradova u BiH, pa i do Beograda, gdje se već planira promocija u Srbiji – dodaje Muhić.

Promotori knjige u Goraždu bili su predsjednica Udruženja “Zaboravljena djeca rata” Ajna Jusić, dr. Amra Delić i prof. Senada Aleta. Tokom promocije posebnu koreografiju izveli su članovi Amaterske pozorišne scene iz Goražda.

Historijski korak

- Mislim da ova knjiga predstavlja veći, historijski korak od svega što smo mi do sada postigli, a stvarno smo postigli puno. Nije uzalud da stalno govorimo da je ova knjiga i podsjetnik, ali i priča o istini i pravdi. Iz ove knjige mi, djeca rođena zbog rata, možemo naučiti puno, ali i društvo može uvidjeti neku svoju odgovornost i da nekako kreiramo razumijevanje da svaki život ima svoju težinu. Alenove riječi su ovaj put pokazale da smo mi kao djeca rođena zbog rata morala da se naviknemo na ovo društvo, ali Alen nikad nije zaboravio da se društvo pomalo moralo navići na nas. Kroz ovu knjigu i ja sam jako puno naučila i ovo će biti zapis jednog vremena, jednog života koji je odlučio da progovori. Ova knjiga će samo na neki način pojačati i uljepšati Alenovo postojanje. Alen je bio prvo dijete koje je sa devet godina govorilo o ovome i ovom knjigom je postigao to da ćemo mi, ali i djeca u drugim dijelovima svijeta imati malo lagodniji i ljepši život – kazala je Ajna Jusić.

Nakon promocije u Goraždu, knjiga “Ja sam Alen” bit će predstavljena i u Travniku, Jajcu, Bihaću, Bosanskom Petrovcu, Tuzli, Sarajevu, te Beogradu, Skoplju, Prizrenu … U toku je njeno prevođenje na engleski, njemački, talijanski, španski, švedski, turski i arapski jezik.