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PREPUNA SALA KC-A

Film "Ćetiba" Ramiza Huremagića dirnuo bihaćku publiku

Film je prikazan u sklopu Bihaćkog ljeta, a govori Ćetibi Dupanović, jednoj od osnivačica ove manifestacije

Promocija filma "Ćetiba" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

10.7.2025

Dokumentarni film “Ćetiba” autora Ramiza Huremagića dirnuo je i u tišini osvojio bihaćku publiku.

Sinoć je u prepunoj sali Kulturnog centra u Bihaću premijerno prikazan film koji donosi potresnu, ali i inspirativnu priču o ženi koja je tiho, ali odlučno, oblikovala kulturni identitet ovog grada.

Film je prikazan u sklopu Bihaćkog ljeta, a govori Ćetibi Dupanović, jednoj od osnivačica ove manifestacije.

- Ćetiba je žena kojoj je vlastiti život nikad okončana predstava - od antičke tragedije do kabarea. Žena snažna i vedra poput Une, nepokolebljivo je vjerovala u svjetlo i dobro, u čovjeka, ljepotu i značaj umjetnosti - od ratnog siročeta 2. svjetskog rata pa sve do našeg rata i najstrašnijeg životnog iskušenja - rekao je Ramiz Huremagić o filmu.

# RAMIZ HUREMAGIĆ
# FILM "ĆETIBA"
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