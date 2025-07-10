Film "Ćetiba" Ramiza Huremagića dirnuo bihaćku publiku

Dokumentarni film “Ćetiba” autora Ramiza Huremagića dirnuo je i u tišini osvojio bihaćku publiku.

Sinoć je u prepunoj sali Kulturnog centra u Bihaću premijerno prikazan film koji donosi potresnu, ali i inspirativnu priču o ženi koja je tiho, ali odlučno, oblikovala kulturni identitet ovog grada.

Film je prikazan u sklopu Bihaćkog ljeta, a govori Ćetibi Dupanović, jednoj od osnivačica ove manifestacije.

- Ćetiba je žena kojoj je vlastiti život nikad okončana predstava - od antičke tragedije do kabarea. Žena snažna i vedra poput Une, nepokolebljivo je vjerovala u svjetlo i dobro, u čovjeka, ljepotu i značaj umjetnosti - od ratnog siročeta 2. svjetskog rata pa sve do našeg rata i najstrašnijeg životnog iskušenja - rekao je Ramiz Huremagić o filmu.