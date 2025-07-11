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NA DANAŠNJI DAN

Prije 16 godina preminuo bh. glumac Žan Marolt

Svojevremeno je bio proglašen najboljim mladim glumcem Evrope u francuskom gradu Anžer

Žan Marolt. FENA

I. P.

11.7.2025

Na današnji dan 2009. godine, preminuo je jedan od najboljih bosanskohercegovačkih filmskih i pozorišnih glumaca Žan Marolt, nakon duge borbe s neizlječivom bolešću. 

Rođen je 25. septembra 1964. godine u Sarajevu. U mlađim danima se bavio sportom, kao junior bio je prvi u BiH, a treći u bivšoj SFR Jugoslaviji u disciplini bacanje kladiva. 

Kraj snova o sportskoj karijeri

U trećem razredu gimnazije povrijedio je leđa, a snovi o sportskoj karijeri su bili završeni. 

Na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu diplomirao je 1989. godine. Od 1992. bio je stalni član Kamernog teatra 55 i imao je zapažene uloge u predstavama kao što su “Buba u uhu”, “Umri muški”, “Kidaj od svoje žene”, “Ujak Vanja”, te u brojnim filmovima i televizijskim serijama. 

Marolt je dobitnik nagrade za najbolju glavnu ulogu u TV filmu "Elvis" 1997. godine, a proglašen je i najboljim mladim glumcem Evrope u francuskom gradu Anžer.

Žan je ostvario i veoma zapažene uloge u filmovima "Inat", "Tunel", "Mliječni put"...

Posljednja uloga u "Ostavljenim"

Gledateljima u zemlji i regiji zasigurno će ostati u sjećanju po ulozi u filmu "Dobro uštimani mrtvaci", ali i po ostvarenim interpretacijama u domaćim humorističkim serijama koje su stekle regionalnu popularnost poput "Lud, zbunjen, normalan" i "Viza za budućnost".

Posljednju ulogu imao je u višestruko nagrađivanom bosanskohercegovačkom filmu "Ostavljeni" . 

# GLUMAC
# GODIŠNJICA
# NA DANAŠNJI DAN
# ŽAN MAROLT
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