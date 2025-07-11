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NA DANAŠNJI DAN

Mirsad Tuka: Druga godišnjica smrti istaknutog bh. glumca

Za ulogu u filmu “Praznik u Sarajevu” nagrađen je na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu 1991., kao najbolji glumac-debitant

Mirsad Tuka. Euronews

I. P.

11.7.2025

Prije dvije godine, 11. jula 2023., u 58. godini života preminuo je istaknuti bosanskohercegovački glumac Mirsad Tuka.

Rođen je u Tuzli 1965. godine, gdje je počeo karijeru kao polaznik Dramskog studija Narodnog pozorišta Tuzla.

“Praznik u Sarajevu” 

Fakultet dramskih umjetnosti završio je u Beogradu.

Tuka je debitovao u filmu “Praznik u Sarajevu” i za tu ulogu je nagrađen na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu 1991., kao najbolji glumac-debitant. 

Od 1996. bio je član ansambla Kamernog teatra 55 u Sarajevu. 

Brojne uloge

Odigrao je mnoge zapažene uloge u pozorišnim predstavama, kao što su “Krokodil Lacoste” Zlatka Topčića, “To” Alije Isakovića, “Poljska konjica” Marka Vešovića i “Hasanaginica” za koje je i nagrađivan.

Igrao je i u mnogim filmovima i TV serijama, između ostalih, “Nafaka”, “Sve džaba”, “Remake”, “Ostavljeni”, “Warriors”...

# MIRSAD TUKA
# GODIŠNJICA
# NA DANAŠNJI DAN
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