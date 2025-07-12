Izložba Laure Boushnak i koncert "Kad riječi zakažu" na Trgu Susan Sontag

Izložba palestinske fotografkinje Laure Boushnak bit će prikazana na 16 lokacija u Općini Centar, dok će koncert "Kad riječi zakažu" u izvedbi Ahmeda Burića i Damira Imamovića, uz specijalne goste, biti održan večeras, 12. jula.
Ovi događaji dio su WARM Festivala i realizirani su u saradnji sa specijalnim programom Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice!".
Izložba pod nazivom "Arapski svijet: Vizija Laure Boushnak", koja donosi priče iz cijelog arapskog svijeta, otvorit će se u 19 sati na Trgu Susan Sontag, uz razgovor i obilazak lokacija gdje je izložba postavljena. Kustosica izložbe je Lejla Hodžić.
Koncert „Kad riječi zakažu“ održat će se na Pozorišnom trgu Susan Sontag s početkom u 21 sat. Specijalni gosti Ahmeda Burića i Damira Imamovića su Toni Kitanovski na električnoj gitari i Ivan Mihajlović na električnom basu. Program će također sadržavati velike projekcije "Jemen: Contraflow", koje prikazuju snažnu fotografsku seriju autorice Alixandre Fazzine o pričama raseljavanja i otpornosti u Jemenu.
"Kultura na ulice 2025!" je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo, pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Ovaj multimedijalni projekat predstavlja različite oblike umjetničkog izraza koji su dio produkcije NPS.
Cilj projekta je da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program približi kulturu i umjetnost građanima.
U slučaju lošeg vremena, Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina. Ulaz na sve programe specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2025!" je besplatan.