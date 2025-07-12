Izložba Laure Boushnak i koncert "Kad riječi zakažu" na Trgu Susan Sontag

Izložba palestinske fotografkinje Laure Boushnak bit će prikazana na 16 lokacija u Općini Centar, dok će koncert "Kad riječi zakažu" u izvedbi Ahmeda Burića i Damira Imamovića, uz specijalne goste, biti održan večeras, 12. jula.

Ovi događaji dio su WARM Festivala i realizirani su u saradnji sa specijalnim programom Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice!".

Izložba pod nazivom "Arapski svijet: Vizija Laure Boushnak", koja donosi priče iz cijelog arapskog svijeta, otvorit će se u 19 sati na Trgu Susan Sontag, uz razgovor i obilazak lokacija gdje je izložba postavljena. Kustosica izložbe je Lejla Hodžić.