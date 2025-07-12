Predstava "Četiri sestre" večeras na sceni Bosanskog kulturnog centra

Predstava "Četiri sestre" biće izvedena u okviru Festivala Baščaršijske noći večeras u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS.

U predstavi igraju: Milica Petković, Anastasija Vidović, Nikolina Bilandžija, Natalija Medojević i Nikola Radivojac, najavili su iz Bosanskog kulturnog centra.

Predstava je nastala u produkciji Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP), a režiju potpisuje Aleksandar Pejaković.

Riječ je o predstavi koja je nastala prema motivima dramskih tekstova koje je uobličio Bogoljub Đorđović (pseudonim). Nastajala je prema dramskim fragmentima: Šeri Džons, Lujze Alkot, Tine Kosi, Helen Rapaport, Saše Anočića, Kokana Mladenovića, Olivera Frljića, Alije Isakovića, Miroslava Krleže i Dušana Kovačevića. Scenografija i kostimi: Ansambl, izbor muzike, Nikolina Bilandžija.

- Predstava "Četiri sestre" prati živote četiri rođene sestre koje žive u istoj kući sa studentom podstanarom, ali zbog ličnog interesa se na popisu stanovništa 2013. godine izjašnjavaju različito – te je jedna Srpkinja, druga Hrvatica, treća Bošnjakinja, dok je četvrta Hercegovka, odnosno pripada skupini - ostali. Iako dijele porodičnu historiju, njihovi pogledi na svijet, vrijednosti i identiteti često se sudaraju. Emotivni dijalozi otkrivaju kako ljubav, porodične veze i zajednička prošlost mogu biti jači od svih razlika. Predstava istražuje savremenu stvarnost u Bosni i Hercegovini sa elementima humora, topline i ironije. Ona je duhovita i dirljiva drama koja kroz sudbinu jedne porodice ogleda sudbinu onoga što danas međunarodna zajednica naziva region - zapisao je o komadu reditelj Aleksandar Pejaković.

Ulaz na predstavu je slobodan.