U Sarajevu otvorena izložba Laure Boušnak: Upriličen i koncert Damira Imamovića i Ahmeda Burića

U sklopu WARM Festivala i u saradnji sa specijalnim programom Narodnog pozorišta Sarajevo „Kultura na ulice!“ večeras je upriličena izložba palestinske fotografkinje Laure Boušnak (Boushnak) na šesnaest lokacija u Općini Centar te koncert „Kad riječi zakažu“ u izvedbi Ahmeda Burića i Damira Imamovića uz specijalne goste.

Izložba radova palestinske fotografkinje Laure Boušnak pod nazivom „Arapski svijet: Vizija Laure Boushnak“, a koja obuhvaća priče iz cijelog arapskog svijeta, otvorena je u 19:00 sati, na Trgu Susan Sontag uz razgovor i obilazak lokacija na kojima je postavljena izložba. Kustosica izložbe je Lejla Hodžić. Kustosica izložbe je Lejla Hodžić.

Specijalni gosti

Koncert „Kad riječi zakažu“ izveden je na Pozorišnom Trgu Susan Sontag sa početkom u 21:00 sat, a specijalni gosti Ahmeda Burića i Damira Imamovića bili su Toni Kitanovski na električnoj gitari i Ivan Mihajlović na električnom basu.

Koncert je također uključivao velike projekcije „Jemen: Contraflow“, koje nose snažnu fotografsku seriju autorice Alixandre Fazzine, predstavljajući priče o raseljavanju i otpornosti u Jemenu.

O specijalnom programu Kultura na ulice!

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.