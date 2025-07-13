Večer za pamćenje: Hasanaginica i koncert Sevdi Mustafa benda oduševili publiku

Manifestacija Mostarsko ljeto 2025 nastavila je donositi nezaboravne trenutke publici, a sinoćnji program obilježila su dva sadržaja – pozorišna predstava i muzički koncert koji su ispunili kulturne prostore Mostara emocijama, aplauzima i vrhunskim izvedbama.

Na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Mostaru izvedena je predstava Hasanaginica autora Mirze Begovića, u režiji Irfana Kasumovića. Predstava je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar, Narodnog pozorišta Tuzla i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, dok je nosilac projekta i producent BKC "Alija Izetbegović" iz Kalesije. U glumačkoj postavi nastupili su Adna Kaknjo, Irfan Kasumović, Remira Osmanović, Nusmir Muharemović, Emir Sejfić, Mirza Ćatibušić, Zerina Mujkić i Nermin Hodžić.

- Predstava je relativno nedavno imala premijeru, tačnije u decembru prošle godine, i večeras je bilo njeno 29. izvođenje. Iz dosadašnjeg iskustva mogu reći da komunicira s publikom i izaziva veliko interesovanje, što nam je jako važno. Večerašnjim igranjem zaključujemo ovu sezonu i posebno mi je drago da se to dešava baš u Mostaru, jer me uz ovaj grad veže mnogo toga - rekao je režiser i glumac Irfan Kasumović.

U drugom dijelu večeri, publika je u Muzičkom centru Pavarotti uživala u koncertu Sevdi Mustafa benda, koji je priredio više od dva sata izvanredne muzičke interpretacije ispunjene emocijama, tradicijom i vrhunskom atmosferom.

- Ponosan sam što sam dio međunarodne manifestacije Mostarsko ljeto. Nakon raspada benda Mostar Sevdah Reunion 2008. godine, oformio sam ovaj bend s prijateljima, i djelujemo do danas. Drago mi je vidjeti da se Mostar ponovo puni kulturnim događajima, gotovo u prijeratnom intenzitetu. Sretan sam što je naš koncert bio dio ove manifestacije - izjavio je vođa benda Mustafa Šantić.

Naredni događaj u okviru “Mostarskog ljeta” održat će se u srijedu, 16. jula. Riječ je o promociji knjige Dobri ljudi autora Milana Račića, koja će biti upriličena u Centru za kulturu Mostar, s početkom u 20 sati.