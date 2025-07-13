"Fildžani sjećanja" Aide Šehović predstavljeni u Hagu

U Kunstmuseumu u Hagu jučer je otvorena izložba "Fildžani sjećanja"“ bosanskohercegovačke umjetnice Aide Šehović, u saradnji s arhitekticom Arnom Mačkić i njenim Studijem L A iz Amsterdama, te organizacijom "Što te nema".

Izložba će biti otvorena do 16. novembra ove godine.

Aida Šehović i Arna Mačkić već godinama posvećuju svoj rad pitanjima kolektivnog pamćenja i istraživanju načina na koje zajednice pogođene genocidom mogu čuvati vlastitu historiju kroz umjetnost i arhitekturu.

Arna Mačkić, suosnivačica Studija L A, koristi arhitekturu kao sredstvo za jačanje jednakosti, dijaloga i kolektivnog oporavka.

Aida Šehović već više od 20 godina istražuje temu genocida u Srebrenici kroz društveno angažiranu umjetnost. Osnivačica je i direktorica organizacije "Što te nema", koja je izrasla iz istoimenog nomadskog spomenika posvećenog žrtvama.

Izložba "Fildžani sjećanja" zasnovana je na dugogodišnjem projektu "Što te nema" – participativnom memorijalu koji je tokom 15 godina postavljan na trgovima širom svijeta. Počeo je 11. jula 2006. godine u Sarajevu, uz podršku Udruženja Žene Srebrenice, kada je prikupljeno prvih 923 fildžana.

Privremeni spomenik

Ti fildžani su postavljani na ulici i punjeni bosanskom kafom, koja bi ostajala netaknuta – simbolično prisutna, a nedostupna. Ovaj čin sjećanja ponavljao se u brojnim gradovima – od Ženeve do Njujorka, od Istanbula do Toronta. Danas postoji fildžan za svaku od najmanje 8.732 žrtve genocida. Prvih 923 fildžana sada su po prvi put izloženi u Holandiji.

U sklopu izložbe, Šehović i Mačkić zajednički rekonstruiraju ovaj privremeni spomenik, okružen pričama preživjelih, svjedoka i potomaka. Izložba pruža prostor za razmišljanje i nadu u svijet bez genocida. Za obje autorice, ovo je važan korak prema stvaranju trajnog memorijala Što te nema.

Paralelno s ovom postavkom, arhiva projekta pod nazivom Spatium Memoriae tokom 2025. godine bit će predstavljena i u drugim evropskim gradovima, uključujući Minhen i Grac, gdje je izložba u Akademie Graz otvorena do 19. jula.

Dokumentarni film

Uz izložbe, organizacija "Što te nema" nastavlja djelovati kroz edukativne i kulturne programe, kako u BiH, tako i u svijetu. Među ključnim segmentima rada je i dokumentarni film „ŠTO TE NEMA“ (2024), koji je premijerno prikazan na 30. Sarajevo Film Festivalu, a potom i uvršten u zvanični program festivala FIPADOC 2025 u Biarritzu, Francuska. Film je prikazan i u Kinodvoru u Ljubljani, NS-Dokumentationszentrumu u Minhenu, Kino Centru u Berlinu te ponovno u Sarajevu u okviru programa Modul Memorije Festivala MESS.

Pored filma i izložbi, organizacija Što te nema provodi i radionice te interaktivne performanse s ciljem podsticanja dijaloga o genocidu, kulturi sjećanja i potrebi za pravdom.