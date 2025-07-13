Kako se stvarala muzika dok su padale granate: Film "Opstanak" Ervina Duratovića osvojio srca bihaćke publike

U prepunoj sali Kulturnog centra Bihać, sinoć je premijerno prikazan dokumentarni film “Opstanak” autora Ervina Duratovića. S velikom pažnjom i emocijama publika je ispratila svaki kadar, a dug aplauz na kraju projekcije bio je potvrda da je film ostavio snažan utisak na sve gledaoce. Ovaj dokumentarni film donosi snažno svjedočanstvo o ljudskoj izdržljivosti, zajedništvu i snazi muzike tokom opsade Bihaća. Kroz priču Sejfe Duratovića, frontmena legendarnog bihaćkog benda Okus meda, i njegovih kolega i saboraca – Samira Alagića, Zlatka Pečenkovića ,Keme Gakovića, Hasana Arnautovića, Esada Budimlića, Emire Glumac, Nermina Puškara i drugih, film prikazuje kako su u najtežim danima rata ljudi birali muziku umjesto tišine, i ljubav umjesto straha.

Jedan od najznačajnijih momenata filma jeste stvaranje pjesme “Ljubav je svijet” koja je u to vrijeme inspirisana idejom da pjesma može ujediniti i zaliječiti, što je na kraju i dokazala, jer uz podršku brojnih bihaćkih umjetnika i pjevača, Sejfo i njegov bend su pjesmom slali poruke nade u vremenu kada je bilo najpotrebnije. Nevjerovatna autentičnost filma dodatno je pojačana dirljivim svjedočenjima učesnika, ali i vrhunskim arhivskim snimcima iz tog perioda. Poseban doprinos dali su tadašnji snimatelji, tonci i montažeri, kao i ekipa Televizije Bihać, čiji je rad sačuvao vrijednu sliku duha grada pod opsadom. Inače, autor filma Ervin Duratović je odavno poznat bosanskohercegovačkoj javnosti kao talentirani i posvećeni dokumentarista. Njegovi prethodni filmovi, poput “Alen Islamović – Moja dolina sjećanja”, koji je izazvao snažan emotivni odjek, te višestruko nagrađivani film “Ekspedicija na tri rijeke”, koji je osvojio priznanja na međunarodnim festivalima u New Yorku, Amsterdamu, Istanbulu i drugim gradovima, potvrđuju njegov autorski kvalitet i prepoznatljiv stil. Kroz svoje radove, Duratović vješto spaja emotivnu dubinu, vizualnu ljepotu i istraživački duh, i s filmom “Opstanak” još jednom potvrđuje svoj autorski pečat i prepoznatljiv stil.