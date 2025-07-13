Kako se stvarala muzika dok su padale granate: Film "Opstanak" Ervina Duratovića osvojio srca bihaćke publike

U prepunoj sali Kulturnog centra Bihać, sinoć je premijerno prikazan dokumentarni film “Opstanak” autora Ervina Duratovića. S velikom pažnjom i emocijama publika je ispratila svaki kadar, a dug aplauz na kraju projekcije bio je potvrda da je film ostavio snažan utisak na sve gledaoce.
Ovaj dokumentarni film donosi snažno svjedočanstvo o ljudskoj izdržljivosti, zajedništvu i snazi muzike tokom opsade Bihaća. Kroz priču Sejfe Duratovića, frontmena legendarnog bihaćkog benda Okus meda, i njegovih kolega i saboraca – Samira Alagića, Zlatka Pečenkovića ,Keme Gakovića, Hasana Arnautovića, Esada Budimlića, Emire Glumac, Nermina Puškara i drugih, film prikazuje kako su u najtežim danima rata ljudi birali muziku umjesto tišine, i ljubav umjesto straha.
Jedan od najznačajnijih momenata filma jeste stvaranje pjesme “Ljubav je svijet” koja je u to vrijeme inspirisana idejom da pjesma može ujediniti i zaliječiti, što je na kraju i dokazala, jer uz podršku brojnih bihaćkih umjetnika i pjevača, Sejfo i njegov bend su pjesmom slali poruke nade u vremenu kada je bilo najpotrebnije.
Nevjerovatna autentičnost filma dodatno je pojačana dirljivim svjedočenjima učesnika, ali i vrhunskim arhivskim snimcima iz tog perioda. Poseban doprinos dali su tadašnji snimatelji, tonci i montažeri, kao i ekipa Televizije Bihać, čiji je rad sačuvao vrijednu sliku duha grada pod opsadom.
Inače, autor filma Ervin Duratović je odavno poznat bosanskohercegovačkoj javnosti kao talentirani i posvećeni dokumentarista. Njegovi prethodni filmovi, poput “Alen Islamović – Moja dolina sjećanja”, koji je izazvao snažan emotivni odjek, te višestruko nagrađivani film “Ekspedicija na tri rijeke”, koji je osvojio priznanja na međunarodnim festivalima u New Yorku, Amsterdamu, Istanbulu i drugim gradovima, potvrđuju njegov autorski kvalitet i prepoznatljiv stil. Kroz svoje radove, Duratović vješto spaja emotivnu dubinu, vizualnu ljepotu i istraživački duh, i s filmom “Opstanak” još jednom potvrđuje svoj autorski pečat i prepoznatljiv stil.
Ako je sudeći prema komentarima bihaćke publike, riječ je o ostvarenju za koje se vjeruje da bi moglo privući pažnju i izvan granica BiH te ostvariti zapažen festivalski put.
Ervin Duratović je za "Avaz" rekao da je to film o muzičarima koji su stvarali umjetnost za vrijeme opsade Bihaća te da je stvaran pet godina.
- Bihać je 1992. samo slao poruke ljubavi, a tako je i danas. Film govori o grupi "Okus meda", a to je film svih građana i muzičara u tom periodu. Ti ljudi su dali veliki doprinos da ostanemo ono što jesmo - ljudi - kazao je Ervin Duratović.
Sejfo Duratović je poručio da ga je film vratio u 90-e i da mu je drago što su ljudi imali priliku vidjeti i kakav su doprinos dali umjetnici u tom periodu.
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