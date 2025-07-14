Pisac Josip Milanović: Platio bih liječenje svim bolesnim ljudima

Ime i prezime: Josip Milanović.

Datum i mjesto rođenja: 1. septembar 1989.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pomolim se.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio psiholog ili psihoterapeut.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Plesni trener/instruktor.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Biblija.

Najdraža pjesma: „Vjerujem u anđele“, Oliver Dragojević.

Šta gledate na televiziji: Rijetko gledam televiziju.

Šta Vas nervira: Priča o odlasku mladih iz BiH, jer se premalo govori o onim koji su ostali ovdje.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav i povjerenje meni bliskih ljudi.

Čega se plašite: Zmija i smrti bliskih ljudi.

S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Ljubičasta.

Ko Vam je uzor: Sv. Ivan Pavao II.

Najdraži pisac: Pisoj (smijeh) - jer pišem ono što i sam trebam pročitati.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Platio bih liječenje svim bolesnim ljudima.

Omiljeni muzičar ili bend: Yiruma.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Zahir“, Paulo Coelho.

Tim za koji navijate: Ne pratim nogomet.

Omiljena narodna izreka: „Sve je dobro, kad je mama dobro“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš se ženiti?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Majka Tereza.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.