Regionalna gostovanja: “Marlene Dietrich - pet tačaka optužnice” na festivalu „Grad teatar“ u Budvi

Predstava “Marlene Dietrich -pet tačaka optužnice” autora i reditelja Harisa Pašovića, rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo, Mittelfesta Cividale (Italija) u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, bit će izvedena na regionalnom festivalu “Grad teatar“ u Budvi u utorak, 15. jula sa početkom u 21:00 sat, na lokaciji Starog grada Budva.

Bila je mit

Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja komada: „Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde – bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline – bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini.“

U naslovnoj ulozi Marlene Dietrich publika će gledati jednu od najboljih glumica u regionu Mirjanu Karanović. Pored Mirjane u predstavi igraju Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor predstave je Dino Šukalo i Studio „Modra rijeka“. Za dizajn svjetla zadužen je Branislav Milinković, a za videoart Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a videoprodukcija je „Source production“.

Festival „Grad teatar“

Festival „Grad teatar“ je manifestacija kulture koja se odvija tokom ljetnjih mjeseci u Budvi (CG) pod pokroviteljstvom Opštine Budva. Od svog osnivanja, 1987. godine, ovaj festival obnavlja mediteranski duh Starog grada i svaki od njegovih trgova i pjaceta, ali i dijelova grada izvan starogradskog jezgra, pretvara u scenu na otvorenom na kojoj i posjetilac i slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Budući da je od svog osnivanja neizostavni dio turističke ponude grada, Grad teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija kako građanima, tako i kul-turistima, o čemu svjedoči i činjenica da festival svake godine posjeti oko 15.000 ljudi.

Zamišljen kao presjek savremenih ostvarenja prije svega pozorišnog, a potom i likovnog, muzičkog i književnog stvaralaštva, Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj renome ne samo kao domaćin brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske djelatnosti kojom preispituje autentično kulturno naslijeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umjetničkog djelovanja.