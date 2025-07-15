Maja Salkić podnijela ostavku na mjesto direktorice Sarajevskog ratnog teatra

Direktorica Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) Maja Salkić podnijela je ostavku na ovu poziciju.

Pismo o ostavci uputila je Upravnom odboru ove institucije kulture te Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Za sada nisu poznati detalji i razlozi zbog kojih se Salkić odlučila na ovaj potez, ali ono što treba napomenuti jeste da će obnašati funkciju do odabira novog direktora.

Salkić je funkciju direktorice SARTR-a obnašala od augusta 2022. godine.

Prvu ulogu u SARTR-u odigrala je 2003. u predstavi "Kraljice", a u stalni angažman je primljena 2004. Također je glumila u predstavama u Narodnom pozorištu Sarajevo, Kamernom teatru 55 i nezavisnim pozorišnim udruženjima.