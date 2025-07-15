"Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice" oduševila publiku na festivalu "Grad teatar" u Budvi

Predstava "Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice", autora i reditelja Harisa Pašovića, izvedena je na prestižnom regionalnom festivalu "Grad teatar" u Budvi. Ovaj koprodukcijski projekat Narodnog pozorišta Sarajevo, Mittelfesta Cividale iz Italije i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, oduševio je crnogorsku publiku izvedbom u ambijentu Starog grada Budva.

Četveročlani glumački ansambl predvođen Mirjanom Karanović u ulozi Marlene Dietrich, uz Enesa Salkovića, Monu Muratović i Elmira Krivalića, izazvao je aplauze i ovacije prisutnih.

Autor i reditelj Haris Pašović istakao je da je Marlene Dietrich bila mnogo više od filmske zvijezde – bila je mit i žena koja je svoj život gradila kroz nekonvencionalne izbore, često riskirajući i suočavajući se s reakcijama društva i okoline.

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima potpisuju Irma Saja i Vanja Ciraj. Muziku je komponovao Dino Šukalo u saradnji sa studiom "Modra rijeka". Za dizajn svjetla bio je zadužen Branislav Milinković, dok je videoart radio Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a video produkciju potpisuje "Source production".

Festival "Grad teatar" u Budvi, koji se održava svake godine tokom ljeta pod pokroviteljstvom Opštine Budva, afirmiše mediteranski duh Starog grada pretvarajući gradske trgove i ulice u scenu na otvorenom. Ova kulturna manifestacija okuplja oko 15.000 posjetilaca godišnje, a svojom ponudom postala je nezaobilazan dio turističke i kulturne ponude Budve.

Program festivala uključuje savremena pozorišna, muzička, likovna i književna ostvarenja, a Grad teatar se ističe kvalitetom produkcije i afirmacijom autentičnog kulturnog naslijeđa Crne Gore u modernim umjetničkim formama.