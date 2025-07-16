Predstava "Svijet mogućnosti" oduševila u Budvi, Haris Pašović dobio specijalnu nagradu

Predstava "Svijet mogućnosti"“ autora i reditelja Harisa Pašovića s velikim je uspjehom izvedena na 39. Festivalu "Grad teatar" u Budvi, u okviru regionalne turneje i međunarodnog projekta "Enabled Theatre – New Discourse in the Regional Culture", koji promoviše inovativne pristupe u regionalnoj kulturnoj produkciji.

Specijalno prizanje

Prije same izvedbe, žiri festivala u sastavu Branislava Liješević, Božena Jelušić i Bojana Kovačević dodijelio je Harisu Pašoviću specijalno priznanje – nagradu "Grad teatar" za dramsko stvaralaštvo u 2024. i 2025. godini. Pašović je tom prilikom izrazio zahvalnost Lidiji Stevanović i Gordani Đurđević Dimić, glumicama s kojima već 45 godina uspješno surađuje, a koje su predvodile ansambl predstave.

Predstava "Svijet mogućnosti" inovativno istražuje živote likova suočenih s izazovima cerebralne paralize i autizma, kroz emotivne i snažne priče koje otvaraju duboko ljudsko viđenje svakodnevice i potiču publiku na promišljanje i preispitivanje vlastitih stavova.

Do sada je predstava izvedena na scenama Narodnog pozorišta Sarajevo, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Kazališta "Gavella" u Zagrebu, te Teatra Aveirense u Portugalu, gdje je naišla na izuzetan prijem.

Aplauz i ovacije

Glumačka postava predstave, koju čine Gordana Đurđević Dimić, Lidija Stevanović, Sanja Ristić Krajnov, Jelena Antonijević, Mina Pavlica, Marija Feldeši, Milan Kovačević, Marko Savković, Vukašin Ranđelović, Aljoša Đidić, Aleksandar Sarapa i Rade Perović, oduševila je publiku u Budvi koja ih je nagradila dugotrajnim aplauzom i ovacijama.

Projekat "Enabled Theatre - New Discourse in the Regional Culture" podržava UNESCO, kroz program "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs), koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je podsticanje dijaloga na Zapadnom Balkanu jačanjem kulturnih i kreativnih sektora radi većeg socio-ekonomskog uticaja. Tokom 48 mjeseci trajanja, CC4WBs nastoji unaprijediti vještine, znanja, pristup finansijskim sredstvima, te povećati konkurentnost i održavanje koprodukcije i prometa roba i usluga u regionu.

Predstava je nastala u koprodukciji East West Centara, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Festivala Grad teatar Budva i Plesnog centra Tala Zagreb.