FESTIVAL PRIJATELJSTVA

U Goražde stižu Hari Mata Hari, Kultur Shock, Sergej Ćetković, Psihomodo Pop, Zona Isključenja

Piše: Alen Bajramovic

18.7.2025

Danas je predstavljen bogat i raznovrstan program 28. internacionalnog Festivala prijateljstva, koji se tradicionalno održava početkom avgusta u Goraždu. 

Riječ je o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji, s misijom povezivanja ljudi kroz umjetnost, muziku i univerzalne vrijednosti prijateljstva.

Zvučna imena regionalne scene

Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih muzičkih i kulturnih sadržaja. Na glavnoj bini nastupit će zvučna imena regionalne scene - Hari Mata Hari, Kultur Shock, Sergej Ćetković, Psihomodo Pop, Zona Isključenja, Dženan Lončarević, Almas, Peđa Medenica, Semir Cerić Koke, Who See, TBF i Šejla Zonić.

Kao i prethodnih godina, Festival prijateljstva podržavaju Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, dok je generalni sponzor Ginex d.d., a zlatni Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji su RTV BPK, RSG radio i novina Glas Goražda, čija će redakcija tokom festivala voditi aktivnosti promocije i odnosa s javnošću.

Tradicionalni sadržaji

Pored koncerata, Festival donosi i tradicionalne sadržaje koji su postali zaštitni znak ove manifestacije – likovna kolonija, večeri poezije, ljetni sajam knjiga, promocije knjiga, projekcije filmova, noć sevdaha, radionice za djecu, ulični maskenbal, sajam starih zanata i sportske aktivnosti.

Ljubitelji alternativnog zvuka moći će uživati u Metal Night večeri na bini ljetnog kina, gdje će nastupiti bendovi Flaster (Sarajevo), Urban Instinkt (Tuzla) i Keops (Rijeka). Noć uoči zvaničnog otvaranja, planiran je Goražde Music Marathon s lokalnim izvođačima i Emirom Bukovicom (Emir & Frozen Camels), a 30. jula i zagrijavanje za festivalske dane uz Gubavica session.


Premijera dokumentarnog filma

Poseban kulturni doprinos festivalu daje i goraždanska premijera dokumentarnog filma "Samir Mehić Bowie – Pisma iz Srebrenice", u produkciji Balkanske istraživačke mreže BiH i Memorijalnog centra Srebrenica. Nakon projekcije planirana je diskusija s producentom filma, Denisom Džidićem, izvršnim direktorom i urednikom BIRN-a BiH.

U periodu od 30. do 8. avgusta, grad na Drini ponudit će sadržaje za sve generacije – od najmlađih, koji će uživati u maskenbalu ulicama grada, radionicama i ritmovima Sarajevo Drum Orkestra na ceremoniji zatvaranja, do ljubitelja književnosti, filma, muzike i likovne umjetnosti.

Festival internacionalnog karaktera

Festival prijateljstva prvi put je održan 1997. godine, na inicijativu prijatelja iz Goražda i pokrajine Bretanja iz Francuske, kao simboličan odgovor na godine ratne izolacije i razaranja. Ideja je rođena u poratnom vremenu, iz potrebe da se Goražde, kao grad koji je tokom opsade bio poznat po svom duhu otpora i humanosti, ponovo otvori prema svijetu i pokaže da su kultura, dijalog i prijateljstvo jači od mržnje. Festival je od samog početka imao i internacionalni karakter, okupljajući umjetnike, stvaraoce i posjetioce iz različitih zemalja, a s vremenom je postao prepoznatljiv kulturni brend Goražda.

