U Goražde stižu Hari Mata Hari, Kultur Shock, Sergej Ćetković, Psihomodo Pop, Zona Isključenja

Danas je predstavljen bogat i raznovrstan program 28. internacionalnog Festivala prijateljstva, koji se tradicionalno održava početkom avgusta u Goraždu.

Riječ je o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji, s misijom povezivanja ljudi kroz umjetnost, muziku i univerzalne vrijednosti prijateljstva.

Zvučna imena regionalne scene

Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih muzičkih i kulturnih sadržaja. Na glavnoj bini nastupit će zvučna imena regionalne scene - Hari Mata Hari, Kultur Shock, Sergej Ćetković, Psihomodo Pop, Zona Isključenja, Dženan Lončarević, Almas, Peđa Medenica, Semir Cerić Koke, Who See, TBF i Šejla Zonić.

Kao i prethodnih godina, Festival prijateljstva podržavaju Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, dok je generalni sponzor Ginex d.d., a zlatni Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji su RTV BPK, RSG radio i novina Glas Goražda, čija će redakcija tokom festivala voditi aktivnosti promocije i odnosa s javnošću.

Tradicionalni sadržaji

Pored koncerata, Festival donosi i tradicionalne sadržaje koji su postali zaštitni znak ove manifestacije – likovna kolonija, večeri poezije, ljetni sajam knjiga, promocije knjiga, projekcije filmova, noć sevdaha, radionice za djecu, ulični maskenbal, sajam starih zanata i sportske aktivnosti.

Ljubitelji alternativnog zvuka moći će uživati u Metal Night večeri na bini ljetnog kina, gdje će nastupiti bendovi Flaster (Sarajevo), Urban Instinkt (Tuzla) i Keops (Rijeka). Noć uoči zvaničnog otvaranja, planiran je Goražde Music Marathon s lokalnim izvođačima i Emirom Bukovicom (Emir & Frozen Camels), a 30. jula i zagrijavanje za festivalske dane uz Gubavica session.



