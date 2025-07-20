Stari grad Ostrožac: Jedini bosanskohercegovački dvorac dobiva novi sjaj

Krajem januara ove godine u kabinetu gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića potpisan je ugovor o rekonstrukciji dvorca Lothara von Berksa, koji se nalazi u sastavu nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac, a prva faza obnove počela je već u februaru. Ostrožac je jedna od glavnih turističkih atrakcija Cazina, Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine.

Sjedište knezova

Davne 1286. godine Stari grad Ostožac upisan je u historijske dokumente, zbog čega se može sa sigurnošću govoriti o njegovom tadašnjem postojanju, mada ljetopisac Ivan Tomašević tvrdi da je pod imenom Horosium ili Hostosach postojao još 405. godine prije naše ere, međutim, to nije historijski dokazano.

Ovo neprocjenjivo blago bosanskohercegovačke baštine je jedinstven arhitektonski objekt, jer se na jednom mjestu nalaze habsburški dvorac, osmanlijska tvrđava i ostaci rimskih zidina. Kroz historiju su ga mnogi vladari obnavljali i mijenjali, ali i utkali dio sebe u njegove zidine.

Zabilježeno je i da je već u 15. vijeku imao svog sudiju, vijeće, pisara te svoj pečat. Ovaj bosanskohercegovački dragulj, jedini naš dvorac, tokom historije bio je sjedište knezova, aga, begova, krajiških kapetana i grofova, a smješten je iznad lijeve obale Une, na uzvišenju kojim se dijeli Bosanska od Cazinske krajine. Sa svojim jakim zidinama i visokim tornjevima Ostrožački dvorac danas podsjeća na dvorce iz bajki, a čaroliju pojačava savršen pogled s njegovih zidina na okolicu, naročito Park skulptura, koji je svojevrsna galerija pod vedrim nebom.

Ostrožačka kapetanija

Kompleks Starog grada Ostrošca zidan je tokom četiri perioda, a, prema historijskim podacima, najstariji dio izgrađen je 1286. godine, kao posjed knezova blagajskih Babonića, plemićke porodice koja je u tom periodu vladala ovim mjestom. Godine 1552., Ostrošcem je vladao Antun Bakšić, a u novembru 1577., predvođeni Ferhad-pašom Sokolovićem, osvajaju ga Osmanlije, koje su u njegovom predgrađu formirale naselja, izgradile džamiju i mekteb te u Starom gradu još tri tabije. Najveće zasluge za popravak i nadograđivanje Ostrožačke tvrđave pripadaju Osman-agi Bešireviću (1690.-1727.), prvom kapetanu Ostrožačke kapetanije. U sastavu, u to vrijeme najjače bosanske kapetanije – Ostrožačke, bili su: Ostrožac, Cazin, Stijena, Podzvizd, Peći, obje Kladuše i Šturlić.

Na južnom dijelu grada Beširevići su sagradili „konak“ – rezidencijalnu zgradu, odnosno stan ostrožačkih kapetana Beširevića, porodice koja je skoro tri vijeka upravljala ovom tvrđavom. Niko, osim njih, u Bosanskom ejaletu nije imao privilegije da toliko dugo upravlja tvrđavom po nasljednom pravu. Te privilegije Beširevići su dobili zbog činjenice da je Ostrožačka kapetanija bila najisturenija kapetanija Osmanskog Carstva prema Habsburškoj Monarhiji. Nakon Karlovačkog mira, 1699. godine, Ostrožac je dodatno dobio na značaju koji se ogledao u broju vojnika, kada je imao 4150 vojnika i 41 top, po čemu je bio najjači grad Bosanskog ejaleta.