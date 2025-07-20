Dino Mustafić za "Avaz" o kulturi i novitetima: Vratili smo Narodno pozorište u Sarajevu na sami vrh

Narodno pozorište Sarajevo posljednjih godina bilježi značajan umjetnički i organizacijski napredak, što je prepoznato i od publike i stručne javnosti.

O ostvarenim uspjesima, novim projektima i izazovima za „Dnevni avaz“ govori Dino Mustafić, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo i ugledni bh. reditelj, čiji će film „Paviljon“ otvoriti ovogodišnji Sarajevo Film Festival.

Narodno pozorište Sarajevo u posljednje vrijeme donosi bogat i raznolik repertoar, uz niz novih projekata. Možete li nam otkriti koji su to ključni noviteti na kojima trenutno radite?

- Mi smo upravo na završnoj pres-konferenciji govorili o programu koji je bio protekle četiri godine, sada dolazi jedan tranzicioni period kada će novo umjetničko rukovodstvo dalje profilirati ovaj program, ali do kraja godine najavljujemo mjuzikl „E moje drago Sarajevo“ Zlatana Fazlića Fazle, zatim „Ubistvo u Orijent Ekspresu“ po filmu Agate Kristi (Agatha Christie). A 2026. će biti opereta „Šišmiš“ i balet „Labudovo jezero“.

Kako birate predstave i osiguravate samu kvalitetu?

- Uvijek je za predstavu važno ko tu predstavu postavlja, režira, koreografira, ko su u njoj solisti, i mi se trudimo da naš repertoar korespondira s našom stvarnošću i da bude referentan na planu visokog scenskog dometa.

Kako biste ocijenili uspjeh novih projekata i predstava koje su izašle iz NPS-a u posljednjih godinu dana?

- Pa ja mislim da smo ovim brojkama koje smo iznijeli na pres-konferenciji, i brojem posjetilaca i brojem osvojenih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima, vratili NPS onamo gdje smo uvijek i bili, rekao bih, gdje i pripadamo, a to je centralna krovna kuća najstarija u BiH.

Vaš film „Paviljon“ će otvoriti ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a radi se o crnoj komediji. Šta Vas je inspiriralo da napravite baš ovu priču?

- Nisam ja pisao priču, to je po noveli Viktora Ivančića, čuvenog novinara, književnika. Uvijek sam imao veliki respekt za treću starosnu dob. Ovo je priča o našim očevima, majkama, djedovima, nanama kojima je štošta oko njih prešlo svaku mjeru, te su riješili da uzmu stvar u svoje ruke. Kako i na koji način oni šire svoju revoluciju, nekad smiješno, nekad tužno, to će vidjeti publika na SFF-u.

Kako ste birali glumačku ekipu za ovaj projekt?

- Ovo je vrlo specifičan projekat, jer se radi o glumcima starije dobi, to su uglavnom moji prijatelji, ljudi koji su mene inspirisali u ex-jugoslovenskoj kinematografiji, na pozorišnim scenama, neko ko su i moji prijatelji, te smatram da se svaki projekat, bio pozorišni ili filmski, mora raditi s ljubavlju i povjerenjem.