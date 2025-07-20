Topić se oprostio od Pejakovića: Čovjek koji je srcem i dušom volio BiH

Predsjednik Panevropske unije u BiH akademik Franjo Topić oprostio se od preminulog glumca Josipa Pejakovića.

- S neizmjernom tugom opraštam se od Josipa Pejakovića, čovjeka koji je srcem i dušom volio Bosnu i Hercegovinu. Bio je glas naroda, savjest vremena, i svjetlo koje je hrabro obasjavalo tamne kutove naše stvarnosti. Njegove riječi su bile molitva za pravdu, a njegova ljubav prema domovini bezuvjetna i istinska. Odlazi veliki čovjek, ali njegova snaga, istina i Bosna koju je nosio u sebi – ostat će zauvijek s nama. Počivaj u miru, dragi Josipe - poručio je akademik Topić.

Josip Pejaković rođen je 5. ožujka 1948. u Travniku, Bosna i Hercegovina. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u rodnom Travniku, a potom je studirao glumu na Dramskom studiju u Sarajevu, u klasi Kaće Dorić i Josipa Lešića.

Igrao je više od 50 premijernih uloga u Narodnom pozorištu Sarajevo te ostvario zapažene televizijske i filmske uloge.