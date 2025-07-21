Otvorena izložba Adina Hebiba "Tvoj i moj grad" Sarajevo - Mostaru 2025.

Retrospektivna izložba slika Adina Hebiba "Tvoj i moj grad" Sarajevo - Mostaru 2025. otvorena je večeras u Bošnjačkom institutu.

Izložba je organizirana povodom 21. godišnjice obnove i 20. godišnjice upisa Starog mosta na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine.

Umjetnik ovom izložbom predstavlja radove njegovog prepoznatljivog slikarskog rukopisa, izraženog kolorita i ekspresivnih formi i tako odaje posvetu svom rodnom gradu Mostaru i obilježava godišnjicu obnove Starog mosta.

Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović Džuvić je istakla da umjetnici već dugo godina pronalaze inspiraciju u samom mostu i da kako je sam Hebib rekao, on Stari most nikad ne slika srušenog već uvijek uzdignutog, podignutog i ponosnog.

- Uvijek ga slika u vedrima bojama, bojama Hercegovine i Mediterana, novog rađanja i novog života što se vidi iz Hebibovih slika. Adin Hebib u svom umjetničkom izrazu promišlja uvijek umjetnost u korelaciji sa gradovima. Posebno je to vidljivo u njegovim platnima od ratnog perioda pa do sad. Napravio je izložbu koju je posvetio svome gradu, svoja dva grada prije svega svome gradu Mostaru u ime grada Sarajeva - kazala je Rizvanbegović Džuvić.

Gradnonačelnik Sarajeva Samir Avdić je istakao da je umjetnik u svom liku i djelu spojio Mostar i Sarajevo i da ove slike govore da je most građevina koja spaja, a ne razdvaja.

- Ovo su djela koja će ostati za generacije koje dolaze i uvijek će se sjećati dobrih i kvalitetnih ljudi. Nije stari otišao dole, stari je otišao gore - poručio je gradonačelnik Avdić.

Adin Hebib (1955, Mostar) bosanskohercegovački je akademski umjetnik koji je karijeru izgradio radeći i izlažući širom svijeta. Hebibov bogati opus slika i grafičkih djela obuhvata scenografije, plakate, ilustracije knjiga i monografije. Priredio je preko 50 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad je dobio više stručnih nagrada i priznanja. Djela mu se nalaze u muzejskim, galerijskim i privatnim kolekcijama širom svijeta.

Izložba će biti otvorena do 1. avgusta ove godine.