Svjetski muzički fenomen Candlelight prvi put u Bosni i Hercegovini

Muzički fenomen Candlelight po prvi put stiže u Bosnu i Hercegovinu, nakon svjetskih metropola poput Njujorka, Pariza, Barselone i Istanbula. U čarobnom ambijentu, osvijetljenom sa više od 2.000 svijeća, publika će u četvrtak, 4. septembra u Sarajevu, petak, 5. septembra u Tuzli i nedjelju, 7. septembra u Mostaru imati priliku da doživi klasičnu muziku kao nikada do sada, kroz spoj umjetnosti, prostora i emocije.

Kako se navodi u saopćenju, Candlelight koncerti se trenutno održavaju u 174 zemlje i privlače hiljade posjetilaca.

U BiH ovaj koncept stiže zahvaljujući gostovanju kamernog orkestra Profundis iz Sjeverne Makedonije, ansambla koji već četiri godine osvaja publiku širom Evrope svojom originalnošću, visokim umjetničkim standardima i inovativnim pristupom scenskom nastupu.

Pod dirigentskom palicom Đurđice Dašić, utemeljiteljice i umjetničke direktorice orkestra, Profundis se pozicionirao kao savremeni kulturni brend. Njihovi nastupi uključuju 3D mapiranje, moderno osvjetljenje i programski pristup koji je istovremeno odvažan i pažljivo osmišljen.

Glavna solistica na bosanskohercegovačkoj turneji bit će Irina Mureșanu, međunarodno priznata violinistica rumunskog porijekla koja je nastupala širom svijeta, od SAD-a do Azije.

Dobitnica je najviših nagrada na takmičenjima Queen Elisabeth, Montreal International, UNISA i Schadt, te redovna gošća vodećih festivala i koncertnih dvorana.

Uz Mureșanu, orkestar Profundis tokom godina je ostvario saradnju sa mnogim svjetskim imenima: violinistima Stefanom Milenkovićem, Romanom Simovićem, Mariom Hossenijem, Jovanom Bogosavljevićem, violončelistima Draganom Đorđevićem Suzukijem, klarinetistom Ognjenom Popovićem, flautistom Giuseppe Nova-im, gitaristom Daniele Aiello-om i pijanistom Antoniom Di Cristofanom, kao i s vrhunskim makedonskim solistima poput: Vladimira Kostova, Ane Kondratenko, Blagoja Nacovskog, Eme Popivode, Nade Talevske, Marije Đoševske, Slavice Micovske, Branka Pavlovskog, Ljubiše Kirovskog i drugih.

Profundis redovno nastupa na međunarodnim festivalima poput Kotor Art, Sofia Music Weeks, Sorrento Music Festival i Ravanelius, a iza njih su i uspješni koncerti u Beogradu (Kolarac), Novom Sadu, Sofiji, Kotoru i Italiji.

Publiku očekuje nezaboravno muzičko putovanje kroz neka od najljepših djela klasične literature.

Na programu su "Četiri godišnja doba" Antonija Vivaldija, jedno od najprepoznatljivijih i najvoljenijih djela u historiji muzike, zatim "Mađarska rapsodija" Georgea Enescua, ispunjena virtuozitetom i emocionalnim nabojem, te "St. Paul’s Suite" Gustava Holsta, vedro i energično djelo koje donosi duh britanske muzičke tradicije.

Ovaj pažljivo odabrani, vanvremenski repertoar garantuje večer vrhunske muzičke interpretacije i snažnih emocija, sve to u toplom ambijentu svjetlosti svijeća koji će dodatno naglasiti ljepotu svakog tona.

Pozivamo vas da budete dio ove izuzetne muzičke priče i osjetite snagu klasične muzike, tamo gdje tišina i emocija govore više od riječi, a svaka nota stvara jedinstven doživljaj koji se pamti, saopćeno je iz PR tima Agencije za promociju THE VOICE.