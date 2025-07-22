Garden of Dreams postaje dijelom specijalnog programa NPS „Kultura na ulice!“: Poklon građanima

U petak, 25. jula sa početkom u 20:00 sati, s pogledom na Multikulturalnog čovjeka, na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović Garden of Dreams postaje dijelom specijalnog programa NPS „Kultura na ulice!“ kada će biti upriličen DJ live set u izvedbi After Affaira.

Snažno povezivanje

Ulaz na event će biti besplatan, kao zajednički poklon našem gradu specijalnog programa NPS „Kultura na ulice!“ i kolektiva Garden of Dreams.

- Garden of Dreams slavi 10 godina postojanja i nama je cilj ove godine da još snažnije povežemo elektronsku muziku s kulturnim identitetom Sarajeva. Želimo da sarađujemo s ključnim institucijama kulture u gradu i već smo ostvarili saradnju sa SARTR-om, BKC-om, SFF-om i ARS AEVI-jem, a nastavljamo i s Narodnim pozorištem te projektom Kultura na ulice. Posebno nam je drago što će Trg oslobođenja – Alija Izetbegović, za ovu priliku biti potpuno preuređen i produkcijski prilagođen Garden of Dreams iskustvu. Sanjali smo ovu lokaciju dugo i sada je vrijeme da sanove donesemo na ulice. Znamo da je već floskula, ali ovo će stvarno biti poseban događaj. Snove i kulturu na ulice – izjavio je Renad Čelik, direktor festivala Garden of Dreams

O specijalnom programu

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Napominjemo, u slučaju vremenskih neprilika, Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.