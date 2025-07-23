Za Srce Sarajeva konkuriše 50 filmova

U konkurenciji za prestižne nagrade Srce Sarajeva naći će se 50 filmova, dok će jedan naslov biti prikazan van konkurencije.

Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 1036 filmova: 195 dugometražnih igranih, 291 dokumentarni i 550 kratkih i studentskih filmova.

- Takmičarski programi ovogodišnjeg, 31. Sarajevo Film Festivala okupljaju autore koji, svako iz vlastite perspektive i u različitim filmskim formatima i žanrovima, istražuju kako živimo i kako opstajemo unutar složenih i nestabilnih društvenih okvira. Okosnicu ovogodišnjih takmičarskih programa čine filmovi koji, nadilazeći nacionalne granice, ostaju vjerni univerzalnim pričama koje oblikuju naše živote. U tom rasponu – od tema koje se bave današnjicom do onih koje propituju prošlost – ova selekcija otvara prostor da se, kroz filmske priče, prisjetimo onoga što nam je svima zajedničko: potrebe za smislom, za bliskošću, za razumijevanjem - sebe i drugih - izjavila je Građević.