Sarajevo Film Festival otkrio takmičarske programe: Premijere, novi autori i jaka konkurencija

U okviru 31. izdanja SFF-a, koji se održava od 15. do 22. augusta, publiku očekuju čak 50 filmova u četiri takmičarske selekcije, igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Selekcije okupljaju debitante i etablirane autore, a brojni naslovi će upravo u Sarajevu zabilježiti svoje prve svjetske, međunarodne i regionalne premijere. Kroz smjele forme i angažovane priče, Festival još jednom potvrđuje status jedne od najvažnijih kulturnih platformi u Jugoistočnoj Evropi.

Elma Tataragić, selektorica Takmičarskog programa – igrani film, u program je uvrstila 9 filmova, od kojih će u konkurenciji za nagrade tri filma imati svjetsku, a šest filmova regionalnu premijeru. - Sa devet izuzetnih filmova, ovogodišnji Takmičarski program za igrane filmove Sarajevo Film Festivala predstavlja impresivnu i raznoliku panoramu savremene regionalne kinematografije. Program je dinamična mješavina hrabre naracije, vizuelnih inovacija i svježih perspektiva koje odražavaju bogatstvo kulturne tapiserije regiona. Ističući novi val filmskih autora, program uključuje šest debitantskih filmova koji donose originalne glasove i smjele kreativne pristupe na veliko platno. Od intimnih ličnih priča do društveno relevantnih drama, selekcija uspijeva prikazati složenost i vitalnost današnje filmske scene, obećavajući publici uranjajuće putovanje kroz raznolike stilove, teme i doživljaje. Ove godine Takmičarski program - igrani film nije samo proslava etabliranih talenata, već i platforma za nove umjetnike spremne oblikovati budućnost balkanske i jugo-istočno evropske kinematografije - izjavila je Tataragić o selekciji.

Rada Šešić, selektorica Takmičarskog programa - dokumentarni film, u takmičarski program uvrstila je 20 filmova - 12 dugometražnih i 8 kratkih dokumentarnih ostvarenja, od kojih će četiri filma imati svjetsku premijeru, četiri međunarodnu, 10 filmova će zabilježiti regionalnu premijeru, a dva bosanskohercegovačku. Uz to, jedan je film odabran za program izvan konkurencije i imat će međunarodnu premijeru. - Selekcija neizbježno odražava složenu socio-političku situaciju, ali također pokazuje i zavidnu otpornost dokumentarnog stvaralaštva uz kontinuiranu pojavu zanimljivih novih autora. Više od polovine naslova u ovogodišnjem programu reflektira potrebu rekonceptualizacije ljudskih odnosa kao posebno potrebne vrijednosti. Zanimljivo je da u najvećem broju filmova u ovim tmurnim vremenima ili baš zbog toga, autori slave snagu ljubavi kao najjačeg životnog pokretača, bilo da se radi o obiteljskim ili ratnim pričama. Ono što je posebno vrijedno je da i kroz te, naizgled samo obiteljske priče, saznajemo puno i o kompleksnim uvjetima života u određenoj sredini - izjavila je Šešić.

U Takmičarskom programu – kratki film, po izboru selektorice Elme Tataragić, ove je godine 10 filmova: tri će imati svjetsku, a sedam regionalnu premijeru. - Ovogodišnji Takmičarski program za Srce Sarajeva za najbolji kratki film donosi deset izvanrednih ostvarenja. Program okuplja debitante, ali i etablirane autore koji su publici Sarajevo Film Festivala već poznati po svom ranijem radu. U pitanju je dinamična i raznolika selekcija, s filmovima koji se odlikuju hrabrim i smjelim pristupom kako u sadržaju, tako i u formi. Ova raznolika selekcija kratkih filmova, koja uključuje tri svjetske premijere, pokazuje hrabro pripovijedanje kako mladih talenata tako i renomiranih autora. Kroz snažan miks socijalnih drama, psiholoških trilera i inovativnih narativa, program uspijeva uhvatiti duh savremenog trenutka i pokazati univerzalna ljudska iskustva. Publika može očekivati snažno filmsko putovanje koje pomjera granice kako tematski, tako i stilski - izjavila je Tataragić.

