Josip Pejaković ispraćen na vječni počinak: Od njega se oprostili brojni prijatelji, kolege i porodica

Od njega se oprostilo više stotina Sarajlija, a na posljednji ispraćaj su došle i brojne javne ličnosti, od njegovih kolega glumaca, pjevača, do političara.

"Avazov" reporter je zabilježio da su na sahranu stigli Dino Merlin, Mladen Vojičić Tifa, Hanka Paldum, Damir Imamović, Aleksandar Seksan, Minka Muftić, direktor FTV-a Bakir Hadžiomerović, Mladen Jeličić Troko, Mirko Pejanović, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kao i njegovi zamjenici Predrag Puharić i Mirela Džehverović, kantonalni ministar Mladen Pandurević i brojni drugi.

Inače, Pejaković je rođen 1948. godine u Travniku, bio je glumac, pjesnik, pisac, hroničar naroda i vremena. Njegove monodrame “Oj, živote”, “On meni nema Bosne” i “Ućerivanje pravde” postale su dio kolektivne svijesti. Govorio je ono što mnogi nisu smjeli, a narod ga je zato volio, jer nije glumio narod, on ga je bio.

Njegova porodica u smrtovnici je zapisala jednostavno, ali snažno:

- Osmjehnuće nam se prije nego se sasvim izgubi na Barama. Pejaković je bio glas onih koji nisu imali gdje s riječima. U najtežim vremenima nije šutio, a u burnim godinama nije se povlačio. Bio je lice istine na sceni, u televizijskim emisijama, i u svakom domu koji je osjećao Bosnu.

Danas mu posljednji pozdrav upućuju porodica, kolege, prijatelji i poštovaoci iz cijele zemlje. Odlazi veliki čovjek. Ostavlja prazninu koju nijedna riječ ne može popuniti, osim onih koje nam je već ostavio.