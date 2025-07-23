Kulturno-umjetničko društvo iz Posušja koncertom "oživjelo" Obalu Maka Dizdara

U okviru obilježavanja Dana evropskog naslijeđa, Federalno ministarstvo kulture i sporta ugostilo je Kulturno-umjetničko društvo iz Posušja koji su svojim umjetničkim stilom, tradicionalnim plesovima, izložbom i autentičnom hercegovačkom kuhinjom, oplemenili i donijeli toplinu, tradiciju i emocionalnu povezanost sa publikom u Sarajevu.

Resorna ministrica Sanja Vlaisavljević je kazala da kroz nastup kulturno-umjetničkog društva „Petar Bakula“, na Obali Maka Dizdara ispred zgrade resornog ministarstva, građani i turisti imaju priliku upoznati duh Posušja koji živi u svakom koraku kola, u bojama narodnih nošnji i okusima domaćih jela.

- Tradicija predstavljanja naših gradova i mjesta jeste nešto što Ministarstvo želi da realizira i ove godine, jače i više nego prethodne. I ja se nadam da će ova naša Hercegovina, lijepo Posušje u Sarajevu pokazati najbolje što znaju i umiju – rekla je ministrica Vlaisavljević.

Posušje je kraj, kako je rečeno, u kojem tradicija ne miruje – ona se pjeva, pleše i prenosi s koljena na koljeno. Organiziraju velike manifestacije, kao što je dječija smotra folklora „Na Petrovom ognjištu“, kao i festival klapske pjesme, koji se održava 11. put ove godine.

Iako je to jedna od najmlađih općina, načelnik Općine Posušja Ante Begić, kaže da Posušje ima dobru perspektivu, posebno mladi. To je mali, pitomi gradić, na samoj granici s Republikom Hrvatskom, na razmeđu Imotskog, Mostara i Livna.

Po njegovim riječima, prošlost je bila dosta tmurna, „ali vjerujem da je pred nama svijetla budućnost“.

- U Posušju je vrlo mlada populacija i jedna je od najmlađih općina u BiH. Na tome temeljimo sve ovo što radimo. Privreda je izrazito dobro razvijena, zapošljava više od 4.000 ljudi. Jednostavno to je nešto što nas drži i što nas veže. A mi ovo sve ostalo sa strane nadopunjujemo kako bi naši mladi imali priliku izražavati svoju kreativnost, svoj rad. To je jedna velika cjelina, javni i privatni sektor, da bi bila jedna općina uspješna – poručio je Begić.

Na kraju programa, klapa "Grga" održala je i koncert, a brojni prolaznici uživali su i u izvedbi dua Marijane i Borisa Bomoštara.

Sa današnjeg kulturnog događaja poručeno je da se kultura ne čuva samo u knjigama, već se živi – u pjesmi, plesu i zajedništvu.