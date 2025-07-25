Novinar Saša Burlica predstavio promovisao knjigu "Izgubljeni zavičaj 2"

Promocija knjige "Izgubljeni zavičaj 2" autora, novinara Saše Burlice, održana je jučer, 24.jula 2025.godine, u ateljeu Ismeta Mujezinovića Tuzla.

Saša Burlica je u knjigama Izgubljeni zavičaj I i Izgubljeni zavičaj II oživio uspomene na događaje i ljude vlaseničke čaršije. Riječ je o knjizi sastavljenoj od 64 reportaže odnosno priče o Vlaseničanima i Vlasenici, od anegdota do životnih tragedija.

Saša Burlica je rođen 1956.godine u Vlasenici, gdje završava gimnaziju, a potom upisuje Fakultet političkih nauka u Beogradu. Novinarsku karijeru je započeo tijekom studija, a 80-ih godina je radio kao urednik dopsiništva "Večernjih novina", tada najtiražnijeg lista u BiH.

U brojnim listovima i novinama bivše Jugoslavije objavljivao je reportaže iz Sjevero-Istočne Bosne. Sarađivao je sa mnogim listovima i novinama kao što su: Svijet, Una, San, As itd.

Saša Burlica više od trideset godina živi i radi u Karlovim Varima u Češkoj Republici.

Prisutnima su se ovom prilikom obratili promotori: Goran Mišić, Fatmir Alispahić i Hazim Mujčinović. Ispred Centra za kulturu Tuzla publiku je pozdravila glasnogovornica centra, Maja Hodžić, a potom i autor - Saša Burlica.

U prepunoj sali ateljea evocirane su lijepe ali i ne tako lijepe uspomene na Vlaseničku čaršiju koja je doživjela velike tragedije i zločine tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali su ovakvi događaji jedinstvena prilika da se ljudi ponovo povežu.