Zekija Čuturić: Druga godišnjica smrti jedne od najboljih interpretatorica sevdalinki

U Sarajevu je na današnji dan 2023., u 85. godini života preminula Zekija Čuturić, jedna od najboljih i najljepših interpretatorica sevdalinki i članica umjetničkog savjeta Fondacije “Sevdah”. Pripadala je „zlatnoj generaciji“ sevdalija, rame uz rame sa Zaimom Imamovićem, Safetom Isovićem, Bebom Selimović, Himzom Polovinom, Zehrom Deović i Zorom Dubljević.
Prema mišljenju muzičara i muzičkih kritičara, Zekiju je krasio najmiliji, najtopliji, najmekaniji glas s kojim se sevdalinka stapala, a kojim je plijenila i osvajala publiku, budeći najtananije emocije.
Trajni snimci
Zekija Čuturić rođena je 1939. godine u Bosanskoj Dubici, u bogatoj trgovačkoj porodici. Nakon očeve smrti, s bratom i sestrom doselila se u Sarajevo, gdje je uskoro počela pjevati sevdalinke u KUD-u “Slobodan Princip Seljo”. Nedugo potom je, nakon položene audicije, postala solistica Radio Sarajeva. Nekoliko decenija bila je uposlenica i vokalna solistica Radio Sarajeva. “Haj, vino piju dva jarana mlada”, jedan je od prvih njenih radijskih snimaka, koji se i danas može naći u arhivi ove kuće.
Za arhiv Radio Sarajeva snimila je mnogo trajnih snimaka izvornih tradicionalnih pjesama, među kojima i manje poznatih i skoro zaboravljenih, koje su, poput najpoznatije pjesme iz njenog repertoara „Djevojka je zelen bor sadila“ doživjele veliku popularnost.
- Radili smo dugo u istoj redakciji revijalnog programa ovog radija. Može se reći da Zekija nije žudjela za estradnom popularnosti, nego da je pjesma bila njena velika ljubav koju je živjela sve do ovog odlaska s ovog svijeta. Bila je redovna učesnica programa u sarajevskoj Art kući sevdaha. A upravo je ogroman značaj za očuvanje sevdalinke djelo te vrste izvođača, sevdalija koje pjesmu čuvaju i prenose iz ljubavi – kazao nam je njen radni kolega novinar Enver Šadinlija, jedan od najzaslužnijih ljudi za očuvanje naše najljepše kulturne baštine – sevdalinke.
Pjevala o ljubavi
Zekija nije samo pjevala, nego je i sakupljala sevdalinke, odlažući ih u arhiv Radio Sarajeva, gdje se i danas čuvaju. Među tim arhivskim vrijednostima koje je otpjevala, sačuvala, otela od zaborava, nalazi se i sevdalinka iz njenog rodnog mjesta “Oj Dubice, bijela golubice”… Nikada nije zaboravila svoju Dubicu, svoje sugrađane pa je često dolazila s poznatim pjevačima u namjeri da ih pjesmom razveseli.
Nepregledna je arhiva diskografskih ostvarenja Zekije Čuturić. Prvu singl ploču “Safikada” snimila je 70-ih godina 20. vijeka. Tu sjajnu potresnu baladu o ljubavi i ženskoj vjernosti napisao je Vlado Divjak, a muziku komponovao Vlatko Marković, a Zekija ju je pristala otpjevati jer je zasnovana na istinitoj priči o beskrajnoj vjernosti i ljubavi žene. Osim te prve njene komponovane pjesme, za sarajevski “Diskoton”, uz pratnju Jovice Petkovića, ispjevala je singlicu s pjesmama “Još te noćas samo ljubim” i “Pomisli još nekad”, iako je izbjegavala komponovane pjesme.
Brojna priznanja
Moto naše doajene bio je da nema pjesme bez sevdalinke, niti sevdalinke bez sevdaha. Pjevala ih je srcem i vratila u život mnoge poput: “Umihana hadži Jusufova”, “Po Taslidži pala magla”, “Iz tiha me glava boli”, “Majka Fatu rano budi”, “Akšam mrače”, “Ah, moj dilbere”, “Sinje more”, “Adem kada mlada nevjesta”, “Šećer Mujo i besjede tvoje”, “Kad se jangin iz sokaka pomoli”, “Srušila se kula i kapija”, “Da sam sjajna mjesečina”…
Za svoj umjetnički rad dobila je desetke društvenih i esnafskih priznanja. Posljednje među njima je Zlatna povelja za višedecenijski rad na očuvanju sevdalinke, koju joj je u maju 2022. godine dodijelila Fondacija “Sevdah”.
Zekija je bila skromna žena dobrog srca, uvijek spremna da pomogne svima. Uprkos mnogim porodičnim dramama, dala je veliki doprinos očuvanju bosanskohercegovačkog kulturnog naslijeđa. Njena karijera je bila jedna od najdužih u bh. estradi, a i danas su sevdalinke koje je ostavila iza sebe rado slušane.