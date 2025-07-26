Međunarodne večeri folklora: Ansambli iz BiH, Turske i Albanije stižu u Podveležje

Kulturno-umjetničko društvo “Podveležje” iz Mostara bit će domaćin jedinstvenog kulturnog događaja – XV Međunarodnih večeri folklora Podveležje 2025, u petak, 1. avgusta 2025. godine, na stadionu u Podveležju.

Očuvanje i promocija tradicije

Ova manifestacija već petnaestu godinu zaredom okuplja brojne folklorne ansamble iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, s ciljem očuvanja i promocije bogate tradicije, običaja i narodnog stvaralaštva.

Na ovogodišnjoj smotri očekuje se bogat i raznovrstan program uz nastupe ansambala iz raznih krajeva BiH – Podveležja, Donjeg Vakufa, Trnova, Doboja Juga, Konjica, Jablanice, Mostara i Blagaja – te gostujućih grupa iz Albanije i Republike Turske. Kroz igru, pjesmu i narodne nošnje, učesnici će predstaviti kulturno nasljeđe svojih krajeva i unijeti duh zajedništva i identiteta.

Program počinje u 20.30 sati, a večer će voditi Enver Šadinlija i Mirsad Puce, poznata imena domaće kulturno-scenske scene. Ulaznica za manifestaciju košta 5 KM.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora i tradicije da im se pridruže na večeri ispunjenoj pjesmom, plesom i zajedništvom.

Manifestaciju podržavaju Grad Mostar, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH, "BH Telecom", BZK "Preporod" i brojni drugi partneri.







