U prepunom Meeting Pointu održan live podcast u izvedbi Galeba Nikačevića i Agelast tima

U prepunom kinu Meeting Point večeras je sarajevska publika mogla uživati u ekskluzivnom live podcastu u izvedbi Galeba Nikačevića i Agelast tima.

Ovaj specijalni događaj ponudio je jedinstvenu priliku publici da bude dio uzbudljivog formata koji se neće ponoviti u ovom obliku.

Vrhunski sadržaj

Produkciju live podcasta Galeba Nikačevića i Agelast tima producirala je ekipa Podium Sarajevo.

U sklopu događaja, Agelast tim, predvođen regionalno poznatim podkasterom Galebom Nikačevićem, podijelio je svoja iskustva i proces stvaranja sadržaja iz prve ruke, uključujući snimanje podcasta, dokumentarnih filmova i drugih produkcija. Uz vrhunski sadržaj, posjetioci su imali priliku da učestvuju u masterclassu koji im je pružio dragocjene uvide u svijet kreativne produkcije, snimanja sa terena i studija.

O Agelast podkastu

Agelast je jedan od najusješnijih podcast projekata u regionu, poznat po svojim dubokim razgovorima, analitičkom pristupu i sposobnosti da pokreće važne teme u društvu. Kroz raznolike formate, od intervjua sa stručnjacima do snimanja sa terena, Agelast tim je stekao vjernu publiku koja prati sve njihove projekte.

Galeba Nikačevića mogli ste tokom godina ‘uloviti’ zaista svugdje – bio je poznato lice s MTV-ja na našim prostorima, radio na intervjuima sa svjetski poznatim imenima, pisao je za VICE i bio jednostavno svestrana pojava u našem medijskom prostoru. Kad je postao urednik jednog popularnog srpskog portala, ušao je u korporacijsku strukturu i to na vrlo visoku poziciju, jednu od onih o kojima mnogi u medijima često sanjaju – i dao otkaz.

U cijelu je podcast priču krenuo je sa suprugom Sandrom Planojević koja aktivno sudjeluje u Agelastu, a danas, više od pet godina nakon što je podcast nastao, na YouTubeu broje više od 2 miliona ljudi koji vole slušati njihove priče.