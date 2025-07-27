Emina Minka Muftić za "Avaz" o karijeri i novim angažmanima: Svaka uloga ima posebno mjesto u mom srcu

Emina Minka Muftić (64), jedna od najistaknutijih glumica Bosne i Hercegovine, i dalje je aktivna na više frontova umjetničkog izraza. Trenutno je u pripremama za novi mjuzikl koji nosi naziv „Sarajevo moje drago“ autora Zlatana Fazlagića Fazle, a paralelno radi na snimanju nastavka filmskog hita „Amanet“.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, ova nagrađivana glumica otkriva detalje o svojim aktuelnim angažmanima, govori o izazovima savremenog glumačkog poziva i prisjeća se svojih najznačajnijih uloga koje su obilježile i njenu umjetničku i privatnu stvarnost.

Novi projekti i svakodnevica

- Poslije veoma uspješne i sadržajne sezone u Narodnom pozorištu, gdje je bilo mnogo predstava i različitih teatarskih događanja, sada se priprema jedan novi mjuzikl. Radi se o djelu „Sarajevo moje drago“ autora Zlatana Fazlagića Fazle, a probe započinjemo naredne sezone. Pored toga, trenutno sam uključena u snimanje jedne serije, tako da je to uglavnom moja svakodnevica ovih dana – kaže Muftić.

Osvrnula se i na nastavak filma „Amanet”, te ističe da joj je zadovoljstvo što je u jednom takvom djelu ostvarila u ulogu.

- Nastavak filma “Amanet” donosi nam nove prilike za rad i druženje. Prvi film je bio veliki uspjeh i nadam se da će i ovaj drugi biti bar jednako dobro prihvaćen od publike. Atmosfera na snimanju je lijepa i opuštena, što svakako doprinosi našem zajedničkom rezultatu – ističe glumica.

Kroz godine, publika je Minku upoznala u mnogim različitim ulogama. Pitali smo je da li postoji neka uloga koja joj je posebno prirasla srcu.

- Teško mi je da izaberem samo jednu. Svaka uloga nosi drugačiju emotivnu priču i poseban odnos, kako za mene kao glumicu, tako i za publiku. Svaki lik je za mene jedinstven i svaka uloga ima svoje mjesto u mom srcu – priznaje Muftić.

Viza za budućnost

„Viza za budućnost“ je ostala kultna serija koja je pratila brojne generacije, a sada je svoje mjesto ponovo našla u program Federalne televizije. Značajnu ulogu je imala i Emina Minka Muftić, koja je tumačila lik Sene, a sada je istakla da nema vremena toliko da ponovo gleda sve ispočetka.

- Smatram da je to jedna od najvažnijih serija koja je urađena nakon rata, sa snažnom porukom i dubokim emotivnim nabojem. U to vrijeme, takvi projekti su imali veliki značaj za cijelu zajednicu i bili su veoma plemenito urađeni – kaže glumica.

Izazovi i prilike

Pored glume, Muftić radi i na Akademiji scenskih umjetnosti, gdje rukovodi radom s mladim ljudima, te ističe da je danas mnogo lakše ostvarit se kao glumac, nego što je to bio slučaj kada je ona počinjala.

- Mislim da je danas mladim ljudima lakše, prvenstveno zbog ogromnog broja mogućnosti. Tehnološki napredak im omogućava da samoinicijativno i brzo pokažu svoj talenat i angažman, dok smo mi nekada morali čekati poziv ili šansu – kaže Muftić.