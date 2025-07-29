"Mostarsko ljeto 2025": Večer posvećena Oliveru Dragojeviću dirnula publiku u Mostaru

Na platou ispred Centra za kulturu Mostar, u okviru međunarodne kulturne manifestacije "Mostarsko ljeto 2025", u ponedjeljak je upriličena večer sjećanja posvećena nezaboravnom Oliveru Dragojeviću – jednom od najvećih muzičkih umjetnika s ovih prostora, sve kroz emotivnu interpretaciju Antonia Zadre.

Publika je imala priliku još jednom zakoračiti u svijet Oliverovih bezvremenskih pjesama koje su obilježile generacije. Atmosfera je bila ispunjena nostalgijom, ali i zahvalnošću za neizbrisiv trag koji je Oliver ostavio na regionalnoj glazbenoj sceni, priopćili su s Mostarskog ljeta.

- Sedma je godišnjica smrti Olivera Dragojevića, velikog čovjeka i umjetnika koji je ostavio iza sebe veliki trag. Inače, u svojoj karijeri, između ostalih, izvodim njegove pjesme i on mi je bio nekako veliki uzor. Prvi put smo u Mostaru sa ovim, takoreći, projektom sjećanja na Olivera. Centar za kulturu Mostar je na neki način prepoznao da bi se svi zajedno mogli prisjetiti tog vremena života sa Oliverom i meni je zaista čast da sam ja taj koji je podsjetnik na to vrijeme - istaknuo je Zadro.

Idući sadržaj u okviru "Mostarskog ljeta 2025" zakazan je za srijedu, 30. jula, kada će u Institutu Yunus Emre Mostar biti održan performans "Čuvari sevdaha", s početkom u 20:30 sati.