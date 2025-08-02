Večer sevdaha i tambure u srcu Mostara: Održan koncert Počiteljskih tamburaša

U okviru manifestacije Mostarsko ljeto 2025, a u organizaciji Centra za kulturu Mostar održan je koncert Počiteljskih tamburaša.

Počiteljski tamburaši su prepoznatljiv kulturni simbol Počitelja, a kroz svoje nastupe čuvaju tradiciju bosanske sevdalinke i tamburaške muzike. Djeluju kao dio Kulturno-umjetničkog društva „Počitelj“, a u njihovom izvođenju čuje se spoj emotivnog, starinskog zvuka i autentične lokalne interpretacije.

Asaf Resulović, vođa sastava, ističe:

- Osnovani smo prije tačno sto godina, tj. 1925. godine. Kroz godine su se mijenjale razne ekipe, a mi smo peta generacija tamburaša. Primarno sviramo sevdalinke i starogradske pjesme ali i neke prepoznatljive narodne pjesme. Nastupamo na smotrama foklora i festivalima tamburaša. Ovo je prvi put da nastupamo u okviru manifestacije Mostarsko ljeto te nam to predstavlja izuzetnu čast i zadovoljstvo.“

Resulović dodaje i da je njihov repertoar raznolik, te da nastupaju i sa pjesama koje su prepoznatljive ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.

- Niko od nas nije muzičar po profesiji, ovdje nas je dovela ljubav prema muzici i tradiciji – istakao je Resulović.

Počiteljski tamburaši učestvuju na brojnim međunarodnim festivalima i smotrama folklora – nedavno su nastupili i u Crnoj Gori, gdje su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na festivalu tamburaških orkestara. Često nastupaju u narodnim nošnjama koje odražavaju stil donje Hercegovine, što dodatno pojačava doživljaj tradicije. Njihov cilj je očuvanje kulturnog nasljeđa Počitelja i Hercegovine, ali i povezivanje sa sličnim tamburaškim orkestrima u regionu – spajajući ljude kroz muziku.

Naredni sadržaj u okviru manifestacije Mostarsko ljeto je Večer folklora i modernog plesa “Zaigrajmo kroz vrijeme”. Održat će se 04.08.2025. godine na trgu Musala s početkom u 21:00h.