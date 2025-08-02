Svečano otvoren 28. internacionalni Festival prijateljstva u Goraždu

Podizanjem festivalske zastave, uz festivalsku himnu “Pruži mi ruku prijatelju” i vatromet u Goraždu je sinoć svečano otvoren 28. internacionalni Festival prijateljstva, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji, čija je misija povezivanje ljudi kroz umjetnost, muziku i univerzalne vrijednosti prijateljstva.

Ceremoniji svečanog otvaranja prethodilo je otvaranje izložbe fotografija u Zavičajnom muzeju “Grebak u objektivu ratnog reportera” Gyuri Bacony. U Gradskoj Art galeriji otvorena je i izložba djela sa prošlogodišnje internacionalne likovne kolonije “Boje prijateljstva”, a festivalska povorka potom je krenula do centralne pozornice ulicama grada u pratnji Kiseljačkih mažoretkinja i Rudarske glazbe iz Kaknja.

Ceremonija otvaranja Festivala protekla je u znaku nastupa najmlađih iz ustanove “Buđenje”, goraždanskih vrtića te pobjednika dječjeg festivala Maka Softića.

Riječi dobrodošlice uputio je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović koji je festival proglasio otvorenim.

- U ime svih prijatelja mira, umjetnosti i budućnosti 28. internacionalni Festival prijateljstva proglašavam otvorenim - kazao je Imamović, nakon čega je uz fanfare nebo iznad Goražda obasjao vatromet.

Prva festivalska noć protekla je uz hitove Zdravka Čolića u izvedbi Tribute benda, a zvijezde večeri bili su članovi benda Hari Mata Hari.

- Atmosfera je veličanstvena, nekad davno sam pjevao na ovom festivalu, drago mi da živi dugo i čast mi je da kao veteran otvaram jedan ovakav festival koji traje i ima podršku, što je rijetkost - rekao je Hari Varešanović.

Do 8. avgusta u okviru Festivala prijateljstva bit će priređen niz događaja – brojni koncerti, pozorišne predstave, projekcije filmova, promocije i sajam knjiga, radionice za djecu, internacionalna likovna kolonija “Boje prijateljstva”, igre na Žanju, sajam kućnih ljubimaca te starih zanata i drugi sadržaji.

U Omladinskoj ulici danas će biti priređene Dječije viteške igre u organizaciji Udruženja “Rusag” dok će KK Buk organizirati malu školu kajakaštva, a na popularnoj goraždanskoj plaži nastavljaju se i igre na Žanju. Večeras će u okviru Festivala biti promovisana i knjiga “Moje dubioze” autora Brane Jakubovića, člana benda Dubioza Kolektiv. Na centralnoj pozornici nastupit će bend Zračna kontrola te Peđa Medenica.

Festival prijateljstva prvi put je održan 1997. godine, na inicijativu prijatelja iz Goražda i pokrajine Bretanja iz Francuske, kao simboličan odgovor na godine ratne izolacije i razaranja. Ideja je rođena u poratnom vremenu, iz potrebe da se Goražde, kao grad koji je tokom opsade bio poznat po svom duhu otpora i humanosti, ponovo otvori prema svijetu i pokaže da su kultura, dijalog i prijateljstvo jači od mržnje.

Festival je od samog početka imao i internacionalni karakter, okupljajući umjetnike, stvaraoce i posjetioce iz različitih zemalja, a s vremenom je postao prepoznatljiv kulturni brend Goražda.