Vitez: Predstavljena prva knjiga poezije autorice Ružice Dujmović - Krišto

U dvorani Etno sela Čardaci u Vitezu u petak je održana večer poezije, na kojoj je predstavljena prva knjiga poezije "O svemu pomalo, o jednom najviše" autorice Ružice Dujmović - Krišto.

Voditeljica Bojana Štrbac sa posebnim je naglaskom govorila o jačini majke da se nosi sa najtežim životnim izazovima te unatoč tome ostane na pravom putu. Štrbac je zaključila kako je autorica ovom knjigom publici dala cijelu sebe sa emocijama i to se kroz čitanje pjesama itekako osjeti, saopšteno je iz Matice hrvatske Vitez, koji su bili izdavači i organizatori promocije knjige.

Autorica Ružica Dujmović - Krišto je naglasila kako je porodica glavni motiv kroz cijelu zbirku, a tu su i ljubav, nostalgija prema rodnom kraju, vjera i naravno anđeli.

Autorica je poslala i snažnu poruku da se prošlost ne smije zaboraviti, kako se o njoj mora pisati "jer ako ostane samo u mislima možda će pasti u zaborav i možda će se čak nažalost ponoviti".