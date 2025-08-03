Igre na Žanju u Goraždu okončane tradicionalnom šlaufijadom

Ovogodišnji Festival prijateljstva u Goraždu obilježile su i atraktivne Igre na Žanju, popularnoj plaži u centru grada.

Mladići i djevojke proteklih dana su se takmičili u zanimljivim disciplinama od odbojke i nogometa na pijesku do skoka u dalj i civare timova. Najuspješnijima su dodijeljene nagrade i priznanja, a završnicu igara danas je obilježla i tradicionalna šlaufijada revijalnog karaktera.

- Šlaufijada je revijalnog i relaksirajućeg karaktera, kao kruna ovogodišnjih igara koje su završene u sportskom duhu, što je najbitnije bez sportskih povreda, s obzirom da su učešće na takmičenjima pored rekreativaca uzeli i profesionalni sportisti. Drago nam je da su mladi prepoznali ovu ideju i svake godine sve brojnije učestvuju, jer upravo oni čine duh Festivala – kazala je koordiatorica Igara na Žanju Adisa Herenda.

Igre na Žanju prvi put su organizovane u ratnom periodu, u opkoljenom Goraždu, kada su postale simbol prkosa mladih ljudi koji su sportom i osmijehom odgovarali na granate i strahote tadašnjeg vremena.

Tradicija je nastavljena i u postratnim godinama kao prostor za zabavu, sport i međusobno povezivanje mladih.