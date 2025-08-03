U Cazinu počelo snimanje filma "Pisma snova" Harisa Dubice

Prva klapa pala je upravo u srcu Krajine, što simbolično označava snažnu povezanost ove regije s emotivnom pričom koju film donosi.

Na lokalitetima Alagića kuće i Starog grada Ostrožac u Cazinu danas je ozvaničen početak snimanja dugometražnog igranog filma "Pisma snova", iza kojeg stoji renomirani bosanskohercegovačko-švicarski režiser Haris Dubica.

- Cazin je grad koji nam je ogromna podrška od početka ove priče, i kako je Krajina dobrim dijelom zastupljena u filmu, veliko mi je zadovoljstvo što prve scene snimamo upravo ovdje. Veliki je posao pred nama, ali takva je i priča Pisma snova - izjavio je Haris Dubica, autor istoimenog romana koji je već doživio osmo izdanje, postavši svojevrsna književna senzacija.

Radnja filma vraća gledaoce u kraj 1980-ih i početak 1990-ih godina, a scenografija i kostimografija pažljivo su usklađene s epohom koju prikazuje.

Priča puna emocija

Film donosi priču punu emocija, porodičnih veza, prijateljstva i snova, a kako najavljuje Dubica, riječ je o njegovom najvećem profesionalnom izazovu do sada.

U glumačkoj postavi filma nalaze se neka od najpoznatijih imena regionalne scene, među kojima su Dajana Gudić, Goran Vinčić, Aldin Tucić, Rea Memić, Zorica Jojić, Amir Škrgić i Tarik Filipović.

- Ja sam u filmu Hamdija iz Krajine, i otvaramo jednu prekrasnu, toplu, pravu ljudsku i bosansku priču koja će sigurno osvojiti gledaoce jer nosi toliko pozitivnih poruka koje su nam danas više nego potrebne - rekao je Aldin Tucić, koji tumači jednu od glavnih uloga.

Kulturni epicentar

Pored Cazina, film će se snimati u Sarajevu, drugim bh. gradovima, ali i u Švicarskoj, čime priča dobiva dodatnu dimenziju iseljeničkog iskustva, ali i univerzalnosti poruka koje nosi.

Završetak produkcije planiran je za jesen naredne godine, a s obzirom na iskustvo, stil i reputaciju Harisa Dubice, već sada se očekuje da će film postati veliki filmski hit u regiji i šire.

- Ovo je priča za sve nas – o snovima koje nosimo, pismima koja pišemo i putevima koje biramo. Film Pisma snova donosi i poruku nade, i vjeru u ono što jesmo - zaključuje Dubica.

Cazin je danas, kako je navedeno, bio ne samo filmska lokacija, već i kulturni epicentar u kojem je započela produkcija djela koje bi moglo obilježiti novu fazu domaće kinematografije