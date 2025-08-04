Producentica Sarajevske filharmonije i TV prezenter Irena Orozović: Najdraži poklon mi je sestra

Ime i prezime: Irena Orozović.
Datum i mjesto rođenja: 17. april 1988.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čašu vode s limunom.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Profesionalnim pjevanjem.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Davanje instrukcija iz latinskog jezika.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Fotografiju ljudi koji mi svijet znače.
Najdraža pjesma: Trenutno „Die With A Smile“, Lady Gaga& Bruno Mars.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV.
Šta Vas nervira: Neodgoj i prevelika sloboda kod ljudi.
Najdraži grad: Rim.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sestra.
Čega se plašite: Zla u ljudima.
S kim najradije pijete kafu: S iskrenim prijateljima.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Boja bakra.
Ko Vam je uzor: Kod više ljudi mi se dopada neka određena osobina koja me inspiriše.
Najdraži pisac: Mnogi, izdvojimo Elif Shafak.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zakonom bih zabranila mržnju među ljudima i slobodu bilo koje aktivnosti iz te emocije.
Omiljeni muzičar ili bend: Sting.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Jedan dan u životu Abeda Salame“, N.Thrall.
Tim za koji navijate: Uvijek za onaj slabiji u želji da nađe snagu i briljira.
Omiljena narodna izreka: "Niko nije toliko star da se ne bi nadao još jednom danu".
Koje pitanje najviše mrzite: Svako privatno pitanje.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ally McBeal.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Maroko.