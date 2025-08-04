Producentica Sarajevske filharmonije i TV prezenter Irena Orozović: Najdraži poklon mi je sestra

Ime i prezime: Irena Orozović.

Datum i mjesto rođenja: 17. april 1988.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem čašu vode s limunom.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Profesionalnim pjevanjem.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Davanje instrukcija iz latinskog jezika.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Fotografiju ljudi koji mi svijet znače.

Najdraža pjesma: Trenutno „Die With A Smile“, Lady Gaga& Bruno Mars.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV.

Šta Vas nervira: Neodgoj i prevelika sloboda kod ljudi.

Najdraži grad: Rim.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sestra.

Čega se plašite: Zla u ljudima.

S kim najradije pijete kafu: S iskrenim prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Boja bakra.

Ko Vam je uzor: Kod više ljudi mi se dopada neka određena osobina koja me inspiriše.

Najdraži pisac: Mnogi, izdvojimo Elif Shafak.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zakonom bih zabranila mržnju među ljudima i slobodu bilo koje aktivnosti iz te emocije.

Omiljeni muzičar ili bend: Sting.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Jedan dan u životu Abeda Salame“, N.Thrall.

Tim za koji navijate: Uvijek za onaj slabiji u želji da nađe snagu i briljira.

Omiljena narodna izreka: "Niko nije toliko star da se ne bi nadao još jednom danu".

Koje pitanje najviše mrzite: Svako privatno pitanje.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ally McBeal.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Maroko.