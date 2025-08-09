Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OD 15. DO 22. AUGUSTA

Gradonačelnik Sarajeva posjetio festivalske lokacije uoči početka 31. Sarajevo Film Festivala

Zajedno gradimo Sarajevo kao regionalni centar filmske umjetnosti i kreativne industrije, rekao je Marjanović

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. A.

9.8.2025

Uoči početka 31. Sarajevo Film Festivala, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić posjetio je festivalske lokacije i Direkciju Festivala, istaknuvši snažnu podršku Grada Festivalu, jednom od simbola Sarajeva.

- Grad Sarajevo se osjeća neodvojivim dijelom Sarajevo Film Festivala, a ja kao gradonačelnik se osjećam dijelom ove kuće. Festival će uvijek imati našu punu podršku - izjavio je gradonačelnik Avdić prilikom susreta s direktorom Festivala Jovanom Marjanovićem.

Značaj za grad

Tokom razgovora, gradonačelnik je još jednom naglasio da Sarajevo Film Festival ima ogroman značaj za grad - ne samo u kulturnom smislu, već i za lokalnu ekonomiju, društvo i turizam.

- Ovaj Festival je snažan pokretač razvoja ne samo za BiH nego i za regiju, a istovremeno stvara osjećaj pripadnosti i zajedništva među građanima Sarajeva - dodao je Avdić.

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović zahvalio se gradonačelniku i Gradu Sarajevu na kontinuiranoj podršci.

- Podrška Grada Sarajeva za nas je od ogromnog značaja - kako simbolički, tako i u konkretnom radu na realizaciji Festivala. Sarajevo Film Festival nastao je u duhu ovog grada, iz njegove potrebe za kulturom, susretima i zajedništvom, i to partnerstvo se ogleda iz godine u godinu. Zajedno gradimo Sarajevo kao regionalni centar filmske umjetnosti i kreativne industrije, i kroz Festival i titulom UNESCO kreativnog grada filma - rekao je Marjanović.

Delegacije gradonačelnika

Gradonačelnik je također najavio dolazak delegacije gradonačelnika iz regije koji će 15. augusta prisustvovati svečanom otvaranju Festivala, dok ga je direktor Marjanović upoznao s programom i brojem gostiju - više od 3000 filmskih profesionalaca iz cijelog svijeta koji će u narednim danima boraviti u Sarajevu.

Marjanović i Avdić zajedno su obišli neke od festivalskih lokacija - Festivalski trg, Ljetno kino Coca-Cola, Festivalsku baštu te UNIQA Ljetno kino Stari Grad.

31. Sarajevo Film Festival bit će održan od 15. do 22. augusta 2025. godine.

# SAMIR AVDIĆ
# SARAJEVO
# JOVAN MARJANOVIĆ
# SFF
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.