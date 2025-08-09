Gradonačelnik Sarajeva posjetio festivalske lokacije uoči početka 31. Sarajevo Film Festivala

Uoči početka 31. Sarajevo Film Festivala, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić posjetio je festivalske lokacije i Direkciju Festivala, istaknuvši snažnu podršku Grada Festivalu, jednom od simbola Sarajeva.

- Grad Sarajevo se osjeća neodvojivim dijelom Sarajevo Film Festivala, a ja kao gradonačelnik se osjećam dijelom ove kuće. Festival će uvijek imati našu punu podršku - izjavio je gradonačelnik Avdić prilikom susreta s direktorom Festivala Jovanom Marjanovićem.

Značaj za grad

Tokom razgovora, gradonačelnik je još jednom naglasio da Sarajevo Film Festival ima ogroman značaj za grad - ne samo u kulturnom smislu, već i za lokalnu ekonomiju, društvo i turizam.

- Ovaj Festival je snažan pokretač razvoja ne samo za BiH nego i za regiju, a istovremeno stvara osjećaj pripadnosti i zajedništva među građanima Sarajeva - dodao je Avdić.

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović zahvalio se gradonačelniku i Gradu Sarajevu na kontinuiranoj podršci.

- Podrška Grada Sarajeva za nas je od ogromnog značaja - kako simbolički, tako i u konkretnom radu na realizaciji Festivala. Sarajevo Film Festival nastao je u duhu ovog grada, iz njegove potrebe za kulturom, susretima i zajedništvom, i to partnerstvo se ogleda iz godine u godinu. Zajedno gradimo Sarajevo kao regionalni centar filmske umjetnosti i kreativne industrije, i kroz Festival i titulom UNESCO kreativnog grada filma - rekao je Marjanović.

Delegacije gradonačelnika

Gradonačelnik je također najavio dolazak delegacije gradonačelnika iz regije koji će 15. augusta prisustvovati svečanom otvaranju Festivala, dok ga je direktor Marjanović upoznao s programom i brojem gostiju - više od 3000 filmskih profesionalaca iz cijelog svijeta koji će u narednim danima boraviti u Sarajevu.

Marjanović i Avdić zajedno su obišli neke od festivalskih lokacija - Festivalski trg, Ljetno kino Coca-Cola, Festivalsku baštu te UNIQA Ljetno kino Stari Grad.

31. Sarajevo Film Festival bit će održan od 15. do 22. augusta 2025. godine.