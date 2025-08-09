Sastanak uoči početka najveće filmske smotre u regionu: Sarajevo spremno dočekuje Sarajevo Film Fest

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, te direktor i administrativni direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović i Dževad Mujan, održali su koordinacioni sastanak s predstavnicima kantonalnih javnih preduzeća, resornih ministarstava i ostalih javnih službi koji pružaju podršku ovom velikom događaju, koji počinje 15. i traje do 22. augusta. Sastanku je prisustvovao i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Mladen Pandurević.

Dodatna unaprijeđenja

Kako se moglo čuti na sastanku, javne službe spremno dočekuju 31. izdanje Sarajevo Film Festivala, s obzirom na pripreme koje već dugo traju. Sugestije učesnika današnjeg sastanka bit će iskorištene za dodatna unaprijeđenja, kako bi na što bolji način dočekali brojne goste koji u vrijeme Festivala posjećuju Sarajevo.

S ovog sastanka još jednom je upućen apel nadležnim inspekcijama da vrše kontrole po pitanju odlaganja otpada, s obzirom na uočenu praksu da organizatori privatnih događaja koji nemaju veze s Festivalom, po završetku istih, ostave ogromne količine otpada, a javna preduzeća, iako to nije u njihovoj nadležnosti, suočavaju se s kritikama.

Apel građanima

Također, kako bi se smanjile gužve, upućen je i apel građanima da u ovome periodu za odlazak u centar grada, umjesto automobila, koriste javni prevoz, koji je dostupan 24 sata i koji je besplatan od ponoći do 05:00 sati ujutro. GRAS će, kako je rečeno, za noćni prevoz, povećati broj vozila.

Na sastanku je naglašeno i da je Vlada KS dala je saglasnosti za okupljanje i produženje rada i radnog vremena do 02.00 sata u svim ugostiteljskim objektima, na svim javnim površinama i festivalskim lokacijama, odnosno mjestima gdje se javno realizuju filmske projekcije i drugi festivalski sadržaji.

Bez vatrometa

Organizatori Sarajevo Film Festivala su potvrdili da, kao ni prethodne dvije godine, neće biti priređen vatromet. S obzirom na najavljene vrućine, iz Profesionalne vatrogasne brigade KS izrazili su nadu da će i organizatori drugih događaja koji se dešavaju u ovom periodu izbjeći tu praksu i time smanjiti opasnost od pojave požara.

Premijer Uk ovom prilikom zahvalio je predstavnicima svih preduzeća i institucija koje su angažirane za vrijeme Sarajevo Film Festivala za sve što čine, kako bi grad u ovome periodu izgledao što bolje i kako bi građani i gosti imali što bolje usluge. Naglasio je značajnu ulogu svakog od njih, te je izrazio uvjerenje da će i ove godine biti na visini zadatka.

„Predstavljamo i Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu i na nama je odgovornost da ovaj posao iznesemo na najbolji mogući način“, poručio je premijer Uk učesnicima sastanka.

Pomoć i podrška

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović naglasio je da podrška Kantona Sarajevo i njenih institucija omogućava da Festival s pravom nosi titulu vodećeg u ovom dijelu Evrope, odnosno jednom od 10 najznačajnijih festivala u Evropi.

- To nije jednostavno, i cijeli grad i kanton treba da bude uključen, kao i što jeste svih ovih godina. Vaša podrška i pomoć su nam neprocjenjivi. Godinama radimo kao tim, nema razloga da to ne ponovimo i ove godine - poručio je direktor Marjanović.

Administrativni direktor Sarajevo Film Festivala Dževad Mujan kazao je da organizatori već intenzivno sarađuju s javnim preduzećima, a ovaj susret je iskoristio kako bi finalizirali dogovore i stavili akcent na dogovore koji se tiču urednog snabdijevanja energentima, uređenja javnih površina, smanjenja gužvi u saobraćaju, saopćila je Služba za protokol i press KS.