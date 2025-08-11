Haris Dubica, reditelj i pisac: Da ne radim ovo, bavio bih se modelingom

Ime i prezime: Haris Dubica.

Datum i mjesto rođenja: 23. decembar 1982., Lucern, bio je to kišoviti četvrtak.

Šta prvo uradite kad se probudite: Uradim 100 sklekova u svojim mislima.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Modelingom. Bio bih onaj "Prije" model u reklamama za fitness.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Trgovac u radnji roditelja koji su držali market.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Helikopter. Ne volim puste otoke.

Najdraža pjesma: „Deset mlađa“, Dino Merlin, ipak mi je promijenila život sa spotom.

Šta gledate na televiziji: Samo utakmice i filmove.

Šta Vas nervira: Nepravda.

Najdraži grad: Svaki grad.

Najbolji poklon koji ste dobili: Djeca.

Čega se plašite: Jedino Boga.

S kim najradije pijete kafu: Kumovima: Sermed, Aldin Tucic, Denial X, Armin Omerović.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Svaka.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Haris Dubica.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: „Coldplay“ i Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Traumbriefe“ - njemačka verzija moje knjige „Pisma snova“.

Tim za koji navijate: Real Madrid i BiH.

Omiljena narodna izreka: „Ako nešto ne možeš promijeniti, nemoj se nervirati; ako nešto možeš promijeniti, nemoj se nervirati“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš smršati.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hamdija Tetovaža Sanela.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.