Haris Dubica, reditelj i pisac: Da ne radim ovo, bavio bih se modelingom

Ime i prezime: Haris Dubica.
Datum i mjesto rođenja: 23. decembar 1982., Lucern, bio je to kišoviti četvrtak.
Šta prvo uradite kad se probudite: Uradim 100 sklekova u svojim mislima.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Modelingom. Bio bih onaj "Prije" model u reklamama za fitness.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Trgovac u radnji roditelja koji su držali market.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Helikopter. Ne volim puste otoke.
Najdraža pjesma: „Deset mlađa“, Dino Merlin, ipak mi je promijenila život sa spotom.
Šta gledate na televiziji: Samo utakmice i filmove.
Šta Vas nervira: Nepravda.
Najdraži grad: Svaki grad.
Najbolji poklon koji ste dobili: Djeca.
Čega se plašite: Jedino Boga.
S kim najradije pijete kafu: Kumovima: Sermed, Aldin Tucic, Denial X, Armin Omerović.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Svaka.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Haris Dubica.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: „Coldplay“ i Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Traumbriefe“ - njemačka verzija moje knjige „Pisma snova“.
Tim za koji navijate: Real Madrid i BiH.
Omiljena narodna izreka: „Ako nešto ne možeš promijeniti, nemoj se nervirati; ako nešto možeš promijeniti, nemoj se nervirati“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš smršati.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hamdija Tetovaža Sanela.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.