Od Ilidže do Starog Grada: Film pod zvijezdama na čak 26 lokacija

Sarajevo Film Festival, koji se ove godine održava od 15. do 22. avgusta, nastavlja širiti granice kulturnog doživljaja, nudeći publici raznovrsne lokacije za uživanje u filmskom programu. Uz već prepoznatljive festivalske prostore, ovogodišnje izdanje donosi i nekoliko novih ambijenata, koji dodatno obogaćuju festivalsku mapu grada. Tri lokacije U općini Novi Grad publika će imati priliku gledati projekcije na tri atraktivne lokacije: Ljetno kino Centar „Safet Zajko“, kino Novi Grad te novo Ljetno kino Bazen Dobrinja. Program u „Safet Zajko“ parku počinje 15. avgusta svjetskom premijerom filma „Paviljon“ u režiji Dine Mustafića.

Projekcije na ovoj lokaciji počinju u 20:30 sati, dok kino Novi Grad starta s prikazivanjem filmova od 18 sati. Ljetno kino Bazen Dobrinja donosi kasnovečernji filmski ugođaj s početkom u 21 sat. Nova festivalska lokacija, Ljetno kino Bazen Dobrinja, rezultat je saradnje Sarajevo Film Festivala i Općine Novi Grad.

Još jedan novitet dolazi iz općine Ilidža, gdje je smješteno Ljetno piknik kino u Velikom parku – “Ilidža Picnic Cinema”. Inspirisano ljetnim događajima u svjetskim metropolama, ovo kino pod vedrim nebom nudi jedinstven ambijent gledanja filmova u opuštenom, piknik okruženju. Ulaznice su dostupne za pojedince, parove ili grupe, što dodatno podstiče zajednički doživljaj filma i druženja. Središte dešavanja Centralna festivalska lokacija ove godine je Festival Garden, novo središte dešavanja smješteno uz Sarajevo City Center. Osmišljeno po uzoru na vodeće svjetske filmske festivale, ovo je prostor u kojem se susreću umjetnost, zabava i partnerstva. Festival Garden bit će domaćin i velikog partija za saradnike i prijatelje Festivala, koji organizuju kolektivi Garden of Dreams i Matinée – simboli urbane muzičke scene regije. Još jedna nova lokacija je Kino Grbavica smješteno u sklopu JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu", te ovim sporazumom između Općine Novo Sarajevo i Sarajevo Filim Festivala stanovnici općine će imati priliku uživati u dijelu festivalskog programa u svom neposrednom okruženju.

