Sarajevo u znaku SFF-a: Grad bruji, Pozorišni trg pun turista i poznatih lica

Večeras počinje Sarajevo Film Festival, a glavni grad Bosne i Hercegovine već je obavijen posebnom euforijom. Ulice vrve od turista, kafići su prepuni, a Pozorišni trg, centralna tačka festivalskih dešavanja, od ranih popodnevnih sati ispunjava se znatiželjnim posjetiocima iz svih krajeva svijeta.

Među poznatim licima koja su se već pojavila, istakao se bh. glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je nosio majicu s natpisom Brother Love i istaknutim ljiljanom, osmišljenim u teksturi tradicionalnog bosanskog ćilima.

Sve je spremno za sedam dana filma, umjetnosti i zabave – Sarajevo ponovo postaje centar svjetske filmske scene.